Guanajuato refuerza cooperación en seguridad con Estados Unidos

Guanajuato, Gto.- Juan Mauro González Martínez, Secretario de Seguridad y Paz, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del gobierno de Estados Unidos bajo el objetivo de fortalecer la cooperación y coordinación internacional en materia de seguridad.

Por instrucciones de la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el titular de la Secretaría participó en dicho encuentro con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, que encabeza Marco Rubio, instancia responsable de la política exterior y la cooperación internacional.

Este encuentro se llevó a cabo el viernes de la semana pasada en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México: también participaron representantes de agencias especializadas en investigación y en el combate a delitos de alto impacto, como la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, por sus siglas en inglés (ATF), y la Administración para el Control de Drogas (DEA), responsable de la lucha contra el tráfico de sustancias y las redes del narcotráfico.

También participaron Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dedicada a la investigación de delitos transnacionales como trata de personas, contrabando, tráfico de mercancías y lavado de dinero; Servicio de Marshal (U.S), especializada en la localización de personas prófugas y apoyo de procesos judiciales.

Durante la reunión se abordaron mecanismos para fortalecer el intercambio de información estratégica, coordinación operativa y la construcción de relaciones de confianza, bajo una visión compartida que reconoce que los desafíos en materia de seguridad trascienden las fronteras estatales y nacionales.

La Secretaría de Seguridad y Paz refrendó que Guanajuato impulsa una política de seguridad con enfoque regional e internacional, basada en la cooperación institucional como vía para prevenir delitos, combatir estructuras criminales y proteger a las familias guanajuatenses.