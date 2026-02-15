Irapuato cumple 479 años de fundación

Irapuato, Guanajuato.- Con motivo del 473 aniversario de la fundación de la ciudad, el Gobierno de Irapuato llevó a cabo una ceremonia cívica para recordar su historia y reconocer a quienes forjaron sus orígenes.

Las actividades fueron encabezadas por la presidenta municipal Lorena Alfaro, integrantes del Ayuntamiento y funcionarios municipales, así como el diputado federal Diego Barroso, quienes montaron una guardia de honor al pie de la estatua de Vasco de Quiroga, personaje considerado el fundador de la ciudad.

Durante el acto protocolario se destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica del municipio, así como de fortalecer el orgullo e identidad entre las y los irapuatenses. Autoridades municipales reiteraron su compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de la ciudad, honrando el legado de quienes impulsaron su nacimiento hace más de cuatro siglos.

La conmemoración forma parte de las actividades que cada año reúnen a representantes del gobierno y a la ciudadanía para celebrar un aniversario más de esta tierra fresera.