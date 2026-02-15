Majo Aguilar celebra San Valentín en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Como parte de la celebración por los 479 años de la fundación de Irapuato, en este Día del Amor y la Amistad, se vivió una noche inolvidable con la presentación de Majo Aguilar, Banda Lirio y Raúl Sandoval, quienes hicieron vibrar a miles de asistentes durante el Festival de Ciudad.

Familias completas, jóvenes y amantes del regional mexicano se dieron cita para disfrutar de un espectáculo lleno de talento, tradición y orgullo mexicano. La velada estuvo marcada por una gran asistencia y un ambiente festivo donde no faltaron el canto y el baile.

Majo Aguilar conquistó al público con algunos de sus temas más exitosos como “No voy a llorar” y “Qué agonía”, mientras que la Banda Lirio puso a todos a bailar con su energía y estilo sinaloense. Por su parte, Raúl Sandoval emocionó a los asistentes con canciones como “La historia entre tus dedos” y otros éxitos que corearon sus fans de principio a fin.

El andador Sor Juana Inés de la Cruz, se llenó de alegría, música y tradición, cerrando con broche de oro la serie de conciertos organizados como parte de las festividades por el aniversario de la ciudad.

Cabe recordar que la fundación de Irapuato se conmemora oficialmente el día de mañana, 15 de febrero, fecha en la que se llevarán a cabo diversos eventos conmemorativos, entre ellos la Guardia de Honor en la explanada del Templo del Hospitalito, la tradicional partida del pastel y la entrega de la presea Vasco de Quiroga, máximo reconocimiento que otorga el municipio.

Estos eventos son posibles gracias al compromiso del Gobierno Municipal por abrir espacios de convivencia, cultura y celebración para todas y todos, así como al liderazgo de la presidenta municipal, Lorena Alfaro quien impulsa acciones que fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia.