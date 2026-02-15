Guanajuato detecta y combate el cáncer infantil con más de 500 diagnósticos en 6 años

Guanajuato, Guanajuato. – La Secretaría de Salud de Guanajuato se suma a la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil .



R efrendando su compromiso con la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes mediante acciones de detección oportuna, atención especializada y participación comunitaria.



Durante 2025, l a Secretaría de Salud de Guanajuato, consolidó acciones con resultados tangibles orientados a la detección temprana y atención integral.