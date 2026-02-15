Guanajuato detecta y combate el cáncer infantil con más de 500 diagnósticos en 6 años

Guanajuato, Guanajuato.–La Secretaría de Salud de Guanajuato se suma a la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil.
Refrendando su compromiso con la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes mediante acciones de detección oportuna, atención especializada y participación comunitaria.
Durante 2025, la Secretaría de Salud de Guanajuato, consolidó acciones con resultados tangibles orientados a la detección temprana y atención integral.
Se aplicaron 184,764 cédulas de detección de signos y síntomas sospechosos de cáncer, lo que permitió la referencia oportuna de 164 niñas, niños y adolescentes para valoración especializada.
De manera paralela, se capacitó a 180,703 madres, padres y tutores, fortaleciendo la corresponsabilidad familiar y comunitaria en la identificación temprana de signos de alarma, consolidando así una política pública que prioriza la vida, la atención oportuna y el bienestar de la niñez guanajuatense.
El cáncer infantil constituye un problema prioritario de salud pública que requiere acciones permanentes de información, capacitación, detección temprana y atención integral. A nivel nacional se enfatiza la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención y promover la participación comunitaria para la identificación temprana de signos de sospecha.
En Guanajuato, la detección tardía continúa siendo uno de los principales retos para mejorar la supervivencia y calidad de vida de las y los pacientes pediátricos. Por ello, se refuerzan de manera permanente las estrategias de promoción de la salud, difusión de materiales oficiales, aplicación de cédulas de detección, capacitación a madres y padres, así como la correcta referencia y contrarreferencia de casos sospechosos.
El secretario de Salud, Dr. Gabriel Cortés Alcalá, informó que la entidad cuenta con dos Unidades Médicas Acreditadas para la atención de menores de 18 años con cáncer, integradas por equipos multidisciplinarios altamente especializados.
En los últimos seis años se han diagnosticado más de 500 casos nuevos de cáncer infantil en el estado. La mayor incidencia se presenta en niñas y niños de 0 a 9 años, con predominio en varones. Los municipios con mayor número de casos son León, Celaya, Irapuato, Salamanca y San Miguel de Allende.
El estado registra una sobrevida a cinco años del 75.32%, cifra superior a la media nacional estimada en 56.5%, reflejo del fortalecimiento en la detección temprana, tratamiento oportuno y seguimiento especializado.
Asimismo, mediante el programa “Sigamos aprendiendo… en el hospital”, se cuenta con aulas hospitalarias que permiten a las y los menores continuar con su educación mientras reciben tratamiento oncológico.
Signos y síntomas de alerta
El cáncer infantil puede presentar signos inespecíficos similares a enfermedades comunes; sin embargo, persisten o empeoran con el tiempo. La identificación temprana puede salvar vidas.
Señales de alerta principales:
- Fiebre persistente y fatiga extrema: cansancio continuo, palidez y falta de energía.
- Pérdida de peso inexplicable o sudoración nocturna excesiva.
- Dolor óseo o articular persistente, especialmente nocturno o progresivo.
- Bultos o inflamaciones inusuales en cuello, axilas, abdomen o pelvis.
- Moretones frecuentes, petequias o sangrados sin causa aparente.
- Dolores de cabeza intensos con vómitos matutinos, alteraciones del equilibrio o cambios de conducta.
- Reflejo blanco en la pupila (leucocoria), estrabismo repentino o alteraciones visuales.
- Aumento de volumen abdominal o testicular.
- Ante la presencia de estos signos, es fundamental acudir de inmediato al Centro de Salud más cercano para valoración médica.