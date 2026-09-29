Abogado de IA gana por primera vez un caso judicial

México.- Un abogado de inteligencia artificial logró una victoria judicial en Inglaterra al preparar una reclamación por una deuda impagada de 7 mil libras, en un caso considerado una aparente primera victoria de este tipo en los tribunales ingleses.

El caso fue impulsado por Garfield AI, una firma jurídica basada en inteligencia artificial que preparó la estrategia y documentación previa al juicio. Aunque un abogado humano tuvo que acudir al tribunal, el trabajo anterior a la vista fue realizado por el sistema automatizado.

La protagonista fue Tamires Camal Taquidir, una consultora independiente de recursos humanos que recurrió a Garfield AI después de no recibir el pago por un trabajo realizado. La clienta pagó alrededor de 400 libras para que la firma enviara una carta legal y posteriormente iniciara el procedimiento judicial.

El caso llegó al Wandsworth County Court, donde el tribunal dio la razón a Taquidir y le concedió la cantidad reclamada.

La inteligencia artificial preparó el caso

Garfield AI asumió la preparación del expediente antes del juicio, incluida la respuesta a una contrademanda presentada por la parte demandada, que sí contaba con abogados.

El sistema elaboró cuatro declaraciones de testigos y un paquete documental para una vista de tres horas celebrada el 14 de mayo. Para la representación ante el tribunal, la firma contrató al abogado Dominic Li, ya que una inteligencia artificial no puede representar oficialmente a una de las partes ante un tribunal británico.

Philip Young, cofundador de Garfield AI, presentó el resultado como un avance en el acceso a la justicia, particularmente para pequeñas empresas y profesionales que pueden considerar demasiado elevado el coste de iniciar un procedimiento para recuperar una deuda.

Taquidir explicó que decidió recurrir al servicio porque recuperar el dinero podía resultar estresante, costoso y lento. También señaló que se sintió respaldada durante el proceso.

El abogado Dominic Li valoró el trabajo previo realizado por Garfield AI y señaló que el material presentado permitió exponer el caso de manera clara y eficiente.

El abogado humano sigue siendo necesario

Aunque la inteligencia artificial realizó buena parte de la preparación, la intervención humana continuó siendo necesaria durante el juicio.

El caso se produce además en medio del debate sobre el uso de inteligencia artificial en el sector jurídico británico, donde también se han registrado errores relacionados con sistemas de IA utilizados por firmas legales.

Por ello, el episodio muestra tanto el potencial de estas herramientas para preparar procedimientos legales como el papel que todavía desempeñan los profesionales humanos cuando un conflicto llega ante un juez.