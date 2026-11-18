Irapuato, Guanajuato.- Jorge “R”, diputado federal electo por el PAN en 2021 fue absuelto del delito de violación espuria en agravio de Regina, actual regidora de Irapuato. Después de cinco años de proceso, un juez de oralidad penal absolvió al panista.

La sentencia se dictó en la Sala 1 de juicio oral penal de Irapuato, donde el juez “consideró” que el trabajo de la Fiscalía General de Guanajuato, fue omiso e insuficiente y que no se logró acreditar el delito.

La defensa de Regina anunció que impugnará la resolución porque, según sostiene, el juez no resolvió con perspectiva de género y con la apelación, el caso pasaría a un tribunal superior, que revisaría la sentencia.

Un caso de cinco años

Hay que recordar que en junio de 2021, Regina denunció ante la Fiscalía General del Estado que Jorge “R” le dio bebidas durante una reunión partidista, que después perdió el conocimiento y que él abusó de ella dentro de una camioneta.

Jorge fue detenido y vinculado a proceso por violación espuria, y pasó cerca de tres meses en prisión preventiva, después en noviembre de ese año, a petición de la propia Fiscalía, un juez reclasificó el delito a abuso sexual, que no amerita prisión preventiva, y Jorge “N” salió en libertad. Más tarde, la defensa de Regina ganó un amparo y un tribunal colegiado ordenó reponer el proceso por violación, el delito que hoy terminó en absolución.