Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato acumulaba 221 carpetas de investigación por extorsión hasta el 8 de noviembre según El Secretariado Ejecutivo Del Sistema Estatal De Seguridad Pública (SESESP)

Las amenazas y los intentos de extorsión continúan generando preocupación entre habitantes de la localidad, El Secretariado Ejecutivo Del Sistema Estatal De Seguridad Pública anunció un incremento del 15%, comparado con meses anteriores.

Aunque no todas las denuncias terminan en un pago, las amenazas representan una forma de intimidación que puede afectar directamente la tranquilidad, el patrimonio y la actividad económica de quienes las reciben.

Tipos de extorsión

Una de las modalidades que preocupa en la extorsión es la utilización de nombres de supuestas organizaciones criminales para generar miedo entre las víctimas, esto a través de llamadas, mensajes y amenazas directas, donde los presuntos responsables buscan convencer a las personas de que tienen vínculos con grupos delictivos y exigen cantidades de dinero.

Pablo N, dueño de una carnicería al sur de la ciudad, relató que, en un periodo menor a tres meses, recibió varias amenazas en las que le hacían referencia dos supuestos grupos criminales; inclusive uno de ellos, llegó armado en camionetas a decirle que tenía que dejar el local.

Además, dijo, que enfrentó intentos de extorsión, en los que los presuntos grupos delictivos comenzaron a enviarle mensaje por whatsapp y redes sociales para exigirle una cuota por “seguridad”.

Amenazas que no siempre terminan en pagos

Sobre este fenómeno, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, María del Consuelo Cruz Galindo, señaló en una entrevista con diversos medios informativos que el número de carpetas de investigación no representa necesariamente extorsiones consumadas.

La funcionaria explicó que una parte de los casos corresponde a situaciones detectadas antes de que los delincuentes consigan obtener dinero de sus víctimas.

“Las cifras que maneja la Fiscalía respecto del ahorro con motivo de ese delito son cifras bastante importantes, que representan, en caso de que las hubieran dado, una manifestación patrimonial bastante considerable. No se logra. Las extorsiones, el hecho de generar la carpeta de investigación no quiere decir que sean eventos de extorsión consumados, no se han consumado, se han detectado”, dijo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, María del Consuelo Cruz Galindo.

La funcionaria reitero que con la colaboración de la ciudadanía es necesaria para erradicar dichas prácticas y señaló que hay atención especializada para las víctimas.