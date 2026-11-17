Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato (UG) rindió homenaje a Ma. Elena Morales Sánchez con la presentación del libro Recuerdos de una vida universitaria, una obra que recupera su historia personal y profesional, así como su legado académico. Fue la primera mujer egresada de la Licenciatura en Contador Público de esta institución.

Reconocen su legado en la Universidad de Guanajuato

La presentación fue encabezada por la rectora general, Claudia Susana Gómez López, quien destacó la vocación, convicción y trayectoria de la maestra Morales Sánchez.

La rectora señaló que el libro permite reconocer sus aportaciones a la Universidad, especialmente en la formación de profesionales y el impulso al desarrollo de las mujeres.

“Hoy no solo recordamos a la maestra Ma. Elena Morales Sánchez, también nos reencontramos con ella a través de su voz, de sus experiencias y de su historia”, expresó.

Además, invitó a compartir su trayectoria con las nuevas generaciones universitarias, al considerar que su trabajo contribuyó a construir la institución que hoy es la UG.

Durante el encuentro, realizado en el Salón del Consejo General Universitario, familiares, amistades y miembros de la comunidad universitaria coincidieron en que Morales Sánchez abrió camino para otras mujeres, tanto en el ámbito académico como en el servicio público.

Un libro construido a partir de sus recuerdos

La obra fue comentada por Cecilia Haydeé Barrios Ceballos, profesora jubilada de la División de Ciencias Económico Administrativas, y Marco Antonio Vergara Larios, exrector de la UG.

Ambos compartieron detalles del proceso de elaboración, que incluyó encuentros semanales en los que la maestra Ma. Elena relató libremente sus recuerdos, experiencias y reflexiones.

Los comentaristas destacaron que el libro conserva su voz y presenta una narración cercana sobre las distintas etapas de su vida. El recorrido abarca desde su infancia y formación académica hasta su desarrollo profesional, familiar y universitario.

También recordaron su trayectoria como docente y directiva, desde donde impulsó proyectos académicos y contribuyó a ampliar la oferta educativa mediante la creación y consolidación de programas.

“Su legado permanece vivo en cada profesionista formado bajo su guía, en cada mujer impulsada por su ejemplo y en cada rincón de la Universidad que hoy es más fuerte gracias a su entrega”, coincidieron los comentaristas.

Una trayectoria que trascendió las aulas

El homenaje también reconoció su participación en la administración pública estatal, donde impulsó acciones en favor del desarrollo de Guanajuato.

Su historia fue presentada como un referente de liderazgo femenino, perseverancia y compromiso con la educación pública.

El libro incluye fotografías seleccionadas por la propia Morales Sánchez, que permiten conocer distintos momentos de su vida y complementan el testimonio que reúne la publicación.

La obra forma parte de la colección Homenaje, editada por la Universidad de Guanajuato a través de su Programa Editorial.

En la presentación también estuvieron Martín Picón Núñez, rector del Campus Guanajuato, y Héctor Fabián Gutiérrez Rangel, director de la División de Ciencias Económico Administrativas.