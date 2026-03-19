Investigarán a tránsito que “permitió” asesinato a hombre en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana afirmó que ya se inició el proceso de investigación del policía de tránsito que se encontraba en el momento en que hombres armados asesinaron a un conductor de camioneta en la zona centro de Irapuato. Esto debido a la viralización del video de las cámaras de seguridad, en el que el elemento pasó a un lado de la agresión, ‘permitiendo’ que se llevara a cabo.

Al parecer, la reproducción del momento del crimen habría llevado al gobierno municipal a comenzar las acciones correspondientes sobre el actuar del oficial. La secretaría se comprometió a analizar los hechos ocurridos a unos metros de la Presidencia.

En la evidencia, aparece carro de tránsito que se estaciona a un costado del vehículo de la víctima, en espera de que el semáforo se ponga en verde y ante los disparos, toma distancia. Se muestra además, que el agente avanza en cuanto tiene oportunidad, dando paso a los agresores para llevar a cabo el delito.