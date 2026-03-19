Feminicida de Huanímaro se habría entregado manera voluntaria

Por Gerry Orozco/Daniela Solórzano

Huanímaro, Guanajuato.- El presunto asesino de las jóvenes huanimarenses Nayeli y Andrea al parecer fue a entregarse a la policía después de haber ultimado a las jóvenes.

Familiares de las víctimas señalaron que tienen una confusión acerca de lo sucedido aquel sábado 14, pero entre la información que tienen Édgar Enrique “N” al parecer después de cometer el crimen fue a entregarse a la policía.

Por otra parte el Fiscal General del Estado Gerardo Alatriste reveló que Nosotros creemos que no hay más personas involucradas, sobre el doble feminicidio de las jóvenes huanimarenses Nayeli y Andrea.

Durante una entrevista, el funcionario señaló sólo un objeto contundente con el cuál fueron privadas de la vida y destacó que las pruebas apuntan a una persona.

Estamos buscando a la familia para darle cara y para que ellos nos establezcan la hipótesis que tengan presentes, dijo Alatriste, que además confirmó que el supuesto responsable ya está vinculado a proceso y en prisión preventiva.

Con huellas dactilares, sangre, ropa y otras evidencias, el fiscal calificó el hecho como algo complejo, ya que pese a que había muchas personas en el evento en el que se encontraban las víctimas. Lo podemos revisar con la familia: expresó aunque, al parecer, el asunto ya está esclarecido y Édgar Enrique “N”, el presunto agresor, no actuó con ayuda.