Libia entrega apoyos de vivienda y refuerza a Cruz Roja en Guanajuato

León, Guanajuato.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, entregó apoyos de vivienda del Programa “Mi Nuevo Hogar” y de Kits de “Gente Ayudando a la Gente”; el objetivo es brindar acceso no sólo a un patrimonio, sino tranquilidad, certeza y la posibilidad de construir un mejor futuro, bajo esa visión cercana y humana.

El Programa “Mi Nuevo Hogar” apoya a quienes no cuentan con vivienda, facilitando su acceso a una casa nueva mediante un subsidio que puede alcanzar hasta los 100 mil pesos, dirigido a personas mayores de edad con ingresos de hasta 8.3 UMAs y con posibilidad de complementar el apoyo a través de un crédito o financiamiento.

“Hacemos equipo con las cámaras y con la industria, para poder dotar de casas a las familias de Guanajuato, y nosotros desde nuestra trinchera, poniendo este subsidio para que puedan adquirir esa vivienda que tanto necesitan”, dijo Libia Dennise.

En 2026, “Mi Nuevo Hogar” beneficia a 84 familias en Guanajuato, en municipios como Irapuato, León, San Miguel de Allende y Villagrán, con una inversión total de 7 millones 084 mil pesos.

En el caso específico de León, hoy se otorgaron 68 apoyos, que representan una inversión de 5.7 millones de pesos, permitiendo que estas familias tengan un patrimonio propio en desarrollos como Las Vizcaínas, Paraíso de las Joyas y Punta Dorada.

Además, el Gobierno de la Gente fortalece la participación social a través del programa “Gente Ayudando a la Gente”, el cual, es operado por la Secretaría del Nuevo Comienzo, para impulsar el trabajo comunitario desde los propios barrios y colonias.

“Para mí, mis consentidas, son nuestras mujeres de los Comités de la Gente, porque representan lo que somos las mujeres de Guanajuato, chambeadoras y echadas para adelante. Y no nos vamos a quedar ahí, queremos llegar a más colonias, a más municipios y que nos sintamos bien orgullosas del trabajo que estamos haciendo”, expresó la Gobernadora.

Este programa fortalece a los Comités de la Gente, promoviendo la organización vecinal, la recuperación de espacios públicos y la construcción de entornos más seguros y solidarios.

Por ello, hoy se hizo entrega simbólica de 400 kits integrados con herramienta de trabajo para beneficiarias y beneficiarios de distintas regiones del Estado, con una inversión de 6.6 millones de pesos.

Porque cuando una familia recibe su casa, o cuando una comunidad se organiza para mejorar su entorno, se está construyendo un Guanajuato con oportunidades para todas y todos, concluyó la Gobernadora Libia Dennise.

En este evento estuvo presente Rosario Corona Amador, Secretaria del Nuevo Comienzo; Allan León Aguirre, Secretario de Vinculación y Atención de los Leoneses; y Carmen Eugenia Hernández Duarte, Presidenta de la Canadevi Guanajuato.

Arranca Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana.

Previamente la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó el arranque de la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana en Guanajuato, y dio el banderazo de salida a las ambulancias que fueron adquiridas a través del apoyo de Tocando Corazones del Gobierno de la Gente.

Libia Dennise dijo que la Cruz Roja cuenta con el apoyo del Gobierno de la Gente, por ello a través del programa “Tocando Corazones”, se está destinando una inversión histórica de 98.4 millones de pesos para fortalecer a esta benemérita institución.

Explicó que hoy se entregaron 12 ambulancias básicas; 14 ambulancias avanzadas; 4 camiones de rescate; 180 pares de botas tácticas; 35 radios TETRA enlazados al C4; 30 radios portátiles digitales y 30 tabletas electrónicas para atención digital de emergencias.

Además, apoyo de 6.3 millones de pesos para servicios profesionales, entre los que se encuentran: la contratación de 53 paramédicas y paramédicos; Sistemas GPS para monitoreo de unidades y una plataforma de control de emergencias.

Y aún hay más: 5.9 millones de pesos para gasto operativo, que incluye el mantenimiento de 30 unidades y 200 mil litros de combustible.

Hoy también se da el banderazo de salida a las nuevas unidades que comenzarán a recorrer los caminos de Guanajuato. Estas unidades no son sólo vehículos; son esperanza sobre ruedas. Son la diferencia entre la vida y la muerte. Con ellas, acortaremos los tiempos de respuesta y llegaremos a esas zonas prioritarias donde nuestra gente nos espera, resaltó la Gobernadora.

Libia Dennise reconoció la labor de todo el persona que integra la Cruz Roja, “son héroes y heroínas de carne y hueso, paramédicos, socorristas, personal médico, que nos enseñan a diario que el heroísmo no necesita de una capa. Necesita altura de vocación, grandeza de alma y la voluntad inquebrantable de construir el bien común”.

La Gobernadora agregó que los recursos de Tocando Corazones, van para una causa noble. Y en este caso de la Cruz Roja, esos recursos se multiplican gracias a la ciudadanía que paga su refrendo vehicular o tramita su licencia de conducir.

Cada trámite implica una aportación de 15 pesos de manera directa a la Cruz Roja. Esos 15 pesos, sumados a la voluntad de miles, se convierten en una montaña de ayuda. En los últimos ocho años, gracias a la generosidad de nuestra gente, hemos canalizado a la Cruz Roja 165 millones de pesos por este concepto, señaló.

“Y aquí, reconocemos a las y los guanajuatenses, porque su responsabilidad cívica se transforma en salud para todos”, puntualizó la Gobernadora.