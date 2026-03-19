Ultiman a balazos a conductor cerca de la Presidencia de Irapuato

Un hombre fue atacado por dos personas armadas en la zona centro del municipio mientras conducía su camioneta

Redacción Notus19 marzo, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un conductor fue ultimado a balazos en un ataque directo en la zona centro de Irapuato. El hombre manejaba una camioneta cuando sus agresores le dispararon sobre la calle Ramón Corona, esquina con Hidalgo del Barrio de San José, cerca de la Presidencia Municipal.

Los primeros reportes indicaron que dos hombres armados llegaron y realizaron varias detonaciones apuntando al vehículo, dejando a la víctima herida y huyendo del lugar. Tras acudir personal de seguridad y paramédicos, se percataron que ya no tenía signos vitales.

La zona fue acordonada, impidiendo el paso a transeúntes y vehículos, para que la Fiscalía del Estado pudiera realizar la investigación correspondiente. El SEMEFO realizó el traslado del cuerpo para su necropsia. Asimismo, se llevó a cabo un operativo de búsqueda de los presuntos responsables.

Se desconoce el móvil de los hechos, así como la identidad de la persona, por lo que se espera que las autoridades lo esclarezcan.

 

Redacción Notus19 marzo, 2026

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