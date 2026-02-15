Inauguran empresa automotriz HENN; ofrecerá hasta 100 empleos directos al estado

Silao, Guanajuato.- Con una inversión de 4 millones de dólares y la generación de hasta 100 empleos directos, se inauguró la planta de la empresa automotriz de origen austriaco HENN.



Con el inicio de operaciones de esta planta, Guanajuato alcanzó el 44 por ciento de su meta sexenal de atracción de inversiones (fijada en 8 mil millones de dólares), sumando a la fecha un total de 3 mil 541 millones de dólares en 47 proyectos que representan más de 11 mil 100 empleos comprometidos.



En representación de la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, la Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, encabezó la inauguración de la planta HENN Américas en las instalaciones del Hybrid Park.

