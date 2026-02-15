Inauguran empresa automotriz HENN; ofrecerá hasta 100 empleos directos al estado

Silao, Guanajuato.- Con una inversión de 4 millones de dólares y la generación de hasta 100 empleos directos, se inauguró la planta de la empresa automotriz de origen austriaco HENN.
Con el inicio de operaciones de esta planta, Guanajuato alcanzó el 44 por ciento de su meta sexenal de atracción de inversiones (fijada en 8 mil millones de dólares), sumando a la fecha un total de 3 mil 541 millones de dólares en 47 proyectos que representan más de 11 mil 100 empleos comprometidos.
En representación de la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, la Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, encabezó la inauguración de la planta HENN Américas en las instalaciones del Hybrid Park.
“En Guanajuato trabajamos para ofrecer un ecosistema sólido: infraestructura, certeza jurídica, talento especializado y vinculación con proveedores locales. Nuestro papel es facilitar que la inversión se traduzca en crecimiento sostenido y bienestar social”, dijo. Asimismo, señaló que la tecnología de HENN, empresa líder en sistemas de acoplamiento para la gestión de fluidos y aire, es esencial tanto para motores de combustión como para vehículos eléctricos. Su presencia en la entidad impulsa la transición hacia una industria más innovadora, eficiente y competitiva.
Inversión estratégica, prosperidad y desarrollo industrial
La llegada de esta empresa diversifica las cadenas de suministro locales y fortalece la competitividad del estado ante la tendencia global de relocalización de inversiones.
Como referente en componentes críticos, HENN aporta tecnología clave que apuntala el liderazgo de Guanajuato en el sector automotriz–autopartes, facilitando el camino hacia la movilidad del futuro.
Austria como socio estratégico de Guanajuato
Con el inicio de operaciones de HENN, se fortalece la relación económica bilateral. Actualmente, Guanajuato alberga nueve proyectos de inversión de origen austriaco que representan un capital conjunto de 375 millones de dólares y la creación de más de 4 mil 400 empleos.
Grupo HENN se integra a esta dinámica con una sólida presencia global, respaldada por una producción anual de 16 millones de piezas y la obtención de la certificación ISO 9001:2015, la cual avala su disciplina operativa y su enfoque en la calidad internacional.
Ecosistema de competitividad y talento
El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Economía, reafirma su compromiso de ofrecer un ecosistema de prosperidad basado en la certeza jurídica y el talento especializado.
Para facilitar la integración de la empresa en la región, se han puesto a disposición herramientas institucionales como la plataforma Coneecta para vinculación de talento, los encuentros de Conexión Industrial para el desarrollo de proveedores y el programa Capacitación sin Fronteras.
La inauguración de HENN Américas representa un paso significativo en la consolidación de Guanajuato como un referente de manufactura avanzada, asegurando que las inversiones se traduzcan en oportunidades reales y prosperidad para las familias guanajuatenses