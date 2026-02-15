Toma protesta el suplente de Aldo Márquez en el Congreso del Estado

Guanajuato, Guanajuato.- Inició el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 66 Legislatura del Congreso del Estado con dos hechos: el pleno tomó protesta a Óscar González Espinoza como sustituto de Aldo Iván Márquez Becerra y la morenista Martha Edith Moreno Valencia presidirá la mesa directiva.



Sesión breve, en día 15 de febrero – como lo marca la ley – que cayó en domingo. Se aprobó la solicitud de licencia para separarse del cargo de diputado local de Aldo Iván Márquez Becerra y rindió protesta ante el Pleno del Congreso, Oscar Enrique González E spinosa, al cargo de diputado local ante la LXVI Legislatura. El relevo obedece a que Aldo dijo pedir licencia para dedicarse de tiempo completo a su otro trabajo: ser dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).



En tanto, de nueva cuenta la segunda fuerza política preside la mesa. La joven diputada Moreno Valencia agradeció el gesto y estará al frente en el contexto de un grupo parlamentario morenista confrontado entre sí, con dos grupos visibles.



La vicepresidencia de la mesa directiva es para el panista irapuatense Víctor Manuel Zanella Huerta; en la primera secretaría estará la panista con logo perredista, María del Pilar Gómez Enríquez; la segunda secretaría estará la priista Rocío Cervantes Bar ba y la prosecretaría tendrá al panista Rolando Fortino Alcántar Rojas.



Como parte del orden del día se aprobaron los informes de los conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales y de las transferencias y ajustes presupuestales del Poder Legislativo del Estado, correspondientes al periodo compr endido del 1 al 30 de noviembre y del 1 al 31 de diciembre de 2025; así como el relativo a los estados financieros de los recursos presupuestales del Poder Legislativo del Estado, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2025.



Finalmente, se dio cuenta con el informe de la Diputación Permanente sobre los trabajos realizados durante el primer receso, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXVI Legislatura.

Aprueban realización de sesión solemne en San Miguel de Allende



El Congreso del Estado de Guanajuato declaró recinto oficial la Explanada del Jardín Principal Allende, ubicada en la ciudad de San Miguel de Allende, a efecto de llevar a cabo, el 11 de marzo de 2026, una sesión solemne para conmemorar los 200 años en que se le otorgó la categoría de ciudad y se le denominó San Miguel de Allende.

