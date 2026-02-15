Toma protesta el suplente de Aldo Márquez en el Congreso del Estado

Guanajuato, Guanajuato.- Inició el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 66 Legislatura del Congreso del Estado con dos hechos: el pleno tomó protesta a Óscar González Espinoza como sustituto de Aldo Iván Márquez Becerra y la morenista Martha Edith Moreno Valencia presidirá la mesa directiva.
Sesión breve, en día 15 de febrero –como lo marca la ley– que cayó en domingo. Se aprobó la solicitud de licencia para separarse del cargo de diputado local de Aldo Iván Márquez Becerra y rindió protesta ante el Pleno del Congreso, Oscar Enrique González Espinosa, al cargo de diputado local ante la LXVI Legislatura. El relevo obedece a que Aldo dijo pedir licencia para dedicarse de tiempo completo a su otro trabajo: ser dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).
En tanto, de nueva cuenta la segunda fuerza política preside la mesa. La joven diputada Moreno Valencia agradeció el gesto y estará al frente en el contexto de un grupo parlamentario morenista confrontado entre sí, con dos grupos visibles.
La vicepresidencia de la mesa directiva es para el panista irapuatense Víctor Manuel Zanella Huerta; en la primera secretaría estará la panista con logo perredista, María del Pilar Gómez Enríquez; la segunda secretaría estará la priista Rocío Cervantes Barba y la prosecretaría tendrá al panista Rolando Fortino Alcántar Rojas.
Como parte del orden del día se aprobaron los informes de los conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales y de las transferencias y ajustes presupuestales del Poder Legislativo del Estado, correspondientes al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre y del 1 al 31 de diciembre de 2025; así como el relativo a los estados financieros de los recursos presupuestales del Poder Legislativo del Estado, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2025.
Finalmente, se dio cuenta con el informe de la Diputación Permanente sobre los trabajos realizados durante el primer receso, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXVI Legislatura.
Aprueban realización de sesión solemne en San Miguel de Allende
El Congreso del Estado de Guanajuato declaró recinto oficial la Explanada del Jardín Principal Allende, ubicada en la ciudad de San Miguel de Allende, a efecto de llevar a cabo, el 11 de marzo de 2026, una sesión solemne para conmemorar los 200 años en que se le otorgó la categoría de ciudad y se le denominó San Miguel de Allende.
En el documento se expresa que dicho municipio es una ciudad colonial reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, además de ser uno de los principales destinos turísticos y culturales de México y que es mundialmente reconocida por su arquitectura, su valor histórico y la calidez de su población.
Asimismo, se desglosa un bosquejo histórico de la ciudad en el que se resalta su fundación, siendo el 25 de julio de 1542 por Fray Juan de San Miguel con el nombre de San Miguel el Grande, su relevancia como punto estratégico en el Camino Real de Tierra Adentro, así como que la localidad tuvo un crecimiento por ser una villa comercial y religiosa durante el periodo del virreinato.
De igual forma, se resaltó el papel importante en la conspiración y el movimiento insurgente de 1810, su cambio de nombre en 1826, en homenaje a uno de los principales caudillos de la Independencia, Ignacio Allende, y su declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el 2008.
El punto de acuerdo precisó las bases jurídicas para habilitar temporalmente un recinto alterno, con fundamento en la Constitución local y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que facultan al Congreso de la entidad para sesionar fuera de su sede ordinaria cuando así lo determine la propia Asamblea.
Por último, mencionaron que en atención a la relevancia histórica que representa el cumplimiento de 200 años en que se le otorgó la categoría de ciudad a San Miguel de Allende, se justifica la realización de una sesión solemne para conmemorar ese hecho de relevancia histórica para Guanajuato.
La obvia resolución y el punto de acuerdo fueron aprobados por unanimidad.
Los temas colaterales
Al término de la sesión, la emecista Sandra Pedroza habló del tema de la despenalización del aborto: el plazo de 90 días para que el congreso local lo apruebe, comenzó. El tema de la resistencia panista a reconocerlo tuvo respuesta: si no lo aceptan, lo impondrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Abordado más tarde, el senador Morenista Emmanuel Reyes coincidió con la emecista y se le fue a la yugular a Jorge Espadas, líder de la mayoría panista: retrógrada que no se abre a nuevos tiempos y por eso el PAN pierde votos.