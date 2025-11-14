IEEG ajusta reglas para que organización indígena pueda buscar ser partido político en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó varios cambios al proceso que debe seguir la organización Guía Nacional Indígena Originaria de Guanajuato (GNIOG) para intentar convertirse en partido político local. Estos ajustes se hicieron por órdenes de tribunales federales y estatales.

La GNIOG deberá reunir apoyo en municipios y distritos donde hay presencia indígena. Si elige realizar asambleas municipales, deberá hacerlas en nueve de los trece municipios con pueblos indígenas. Si opta por asambleas distritales, tendrá que cumplir con cinco de los siete distritos que tienen población indígena. En cualquiera de los dos casos, deberá juntar al menos el 0.26% del padrón electoral de esas zonas.

También se modificaron las fechas. Las asambleas podrán realizarse hasta el 23 de mayo de 2026. La asamblea estatal se deberá hacer entre el 24 de mayo y el 7 de junio de 2026, avisando al Instituto con diez días de anticipación. La solicitud de registro del partido deberá presentarse entre el 23 de junio y el 23 de julio de 2026. El IEEG tendrá 60 días para revisar y decidir si otorga el registro.

Además, se aprobaron cambios en la forma de organizar las asambleas: se permitirá registrar asistentes tanto en papel como de manera electrónica, se podrán realizar en la lengua indígena de la comunidad, se deberá entregar la documentación traducida y se podrán solicitar intérpretes con anticipación.

Con estos ajustes se garantiza que cualquier ciudadano, viva o no en municipios indígenas, pueda afiliarse libremente a la organización. El acuerdo fue aprobado por mayoría de votos.