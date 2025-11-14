Fallece el “Profe Freddy”, docente del CBTIS 171 y figura querida en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Hoy la comunidad de Abasolo está consternada por la noticia del fallecimiento de uno de los profesores del CBTis 171, el maestro Fernando Acosta Vargas.

La comunidad estudiantil y los compañeros del “Profe Freddy”, como era conocido, expresaron en redes sociales su tristeza por su partida. De manera oficial, el CBTis 171 también publicó sus condolencias y deseó a la familia pronta resignación.

La familia informó que el cuerpo del Profe Freddy será velado en una de las capillas de Funerales Gallardo, y que la misa se realizará el sábado a las 11 de la mañana en la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz.

Descanse en paz Fernando Acosta Vargas, querido profesor y amigo de la comunidad.