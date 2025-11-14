DIF Estatal entrega 250 apoyos a familias afectadas por inundaciones en Santa Ana Pacueco

Pénjamo, Guanajuato.- El presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza y el Director General, José Alfonso Borja Pimentel, encabezaron la entrega de 250 paquetes alimenticios, de limpieza e higiene personal a familias damnificadas de la comunidad de Santa Ana Pacueco, en el municipio de Pénjamo.

Estas acciones se realizan a través del Voluntariado de la Gente en favor de las familias que resultaron afectadas por las intensas lluvias registradas durante los meses de septiembre y octubre, las cuales provocaron el desbordamiento del río Lerma y severas inundaciones en diversas zonas del municipio.

Las inundaciones provocaron daños en campos agrícolas, anegando calles y casas en las colonias Cuatro Milpas, Mitad de Noria, La Maraña, Las Ánimas, La Granjena, Ampliación Lerma y Los Sauces.

Juan Carlos Montesinos Carranza explicó que, derivado de la evaluación de daños y análisis de necesidades, se activó el Centro de Acopio del Voluntariado de la Gente, con el propósito de atender la contingencia en los municipios impactados por las lluvias y reiteró el compromiso social de la institución.

Dijo que, como parte de esta respuesta humanitaria, el Voluntariado de la Gente envió más de 3 mil 100 artículos para el armado de paquetes con alimentos, productos limpieza e higiene personal, el DIF Municipal de Pénjamo recibió estos insumos y, en coordinación con el equipo del APCE Estatal, procedió al armado de los 250 paquetes entregados este viernes a las familias registradas en el EDAN.

“En momentos de emergencia, lo más importante es que las familias sepan que no están solas. Nuestro compromiso es estar cerca de quienes más lo necesitan y brindarles apoyo para que puedan salir adelante con dignidad y esperanza”, agregó.

Por su parte, José Alfonso Borja Pimentel, destacó el trabajo conjunto entre el Estado, municipio y voluntariado, para ello, se implementó el suministro de paquetes alimenticios y de higiene con la finalidad de prevenir desnutrición, enfermedades, infecciones, alergias o plagas, especialmente en contextos donde las viviendas han permanecido inundadas o se encuentran en procesos de limpieza y recuperación.

“El esfuerzo que hoy entregamos es resultado de una coordinación institucional sólida y del respaldo de la ciudadanía. Estos apoyos buscan contribuir al bienestar inmediato de las familias y prevenir enfermedades y riesgos derivados de la falta de alimentos e higiene en una situación de emergencia”, mencionó.

Otros municipios que también han recibido paquetes de insumos son: Atarjea con 142 paquetes, Abasolo con 30 paquetes, Xichú 182 paquetes, Manuel Doblado 74 paquetes y Pénjamo con un total 540 paquetes.

El Gobierno de la Gente, a través del Sistema DIF Estatal y el Voluntariado de la Gente, mantiene la atención oportuna y humanitaria de las familias guanajuatenses que enfrentan situaciones de contingencia, trabajando siempre de la mano con los municipios y la sociedad para fortalecer la resiliencia comunitaria.