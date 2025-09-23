Identifican a mujer víctima del ataque en bar de Irapuato

Amigos y conocidos despiden a la joven en redes sociales; autoridades aún no revelan la identidad del hombre asesinado junto con ella

Redacción Notus23 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato. A través de redes sociales se identificó a una de las víctimas del ataque armado registrado en el bar El Oasis de Irapuato. Se trata de Ireland Rincón, joven que perdió la vida durante la agresión. Amigos y conocidos de la víctima compartieron mensajes de despedida en sus perfiles personales.

“Wera, dime que no es verdad, contéstame los mensajes por favor”: Escribió Nayelí, amiga de la joven.

María, quien aseguró haber sido cercana a Ireland, relató que despertó con numerosos mensajes en su celular informándole sobre el fallecimiento, y pidió que alguien le explicara lo ocurrido.

Otro de sus amigos, Alejandro, recordó los años de convivencia desde la escuela y expresó: “Siempre te voy a llevar en el corazón, güerita. Duele mucho tu partida, descansa en paz”.

Ireland Rincón cursó la preparatoria en el CECyTEG plantel Pueblo Nuevo, donde fue reconocida por su carácter alegre y gusto por la música. En la actualidad trabajaba en la empresa Kinugawa México.

Hasta este momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre que también fue asesinado junto con la joven.

