Manuel se extravió en Irapuato, se cree que puede estar desorientado

Irapuato, Guanajuato.- Manuel Sad Marín Sepulveda de 52 años se extravió el 19 de septiembre en Irapuato. Al parecer, la última vez que se le vio caminando por la zona centro del municipio, padece de varios problemas de salud y se cree que puede estar desorientado, por lo que sus familiares piden apoyo para poder dar con su paradero cuanto antes.

El viernes 19 vestía fueron un par de tenis amarillos, una chamarra azul marino, un pantalón, una camisa negra de manga larga, un pantalón azul de mezclilla y una sudadera azul oscuro. Además de llevar un porta gafete. su complexión es delgada, midiendo 1.72 y sin señas particulares como cicatrices o tatuajes. El hombre tiene la piel clara, el cabello oscuro y con canas, sus ojos son café oscuro y su nariz es ancha.

De acuerdo con sus allegados, Manuel podría estar experimentando dolor de cabeza por un reajuste en la dosis de su medicamento. Él padece de una hernia en la espalda, dolor en las rodillas y migrañas fuertes. Su vista le falla, aunque no lleva lentes y tiene una infección urinaria.

En su estado, es una persona vulnerable. “Pensamos que quizá intente regresar a su anterior casa en Tesistán”, Jalisco, comentó una de sus familiares.

En caso de tener información relevante, se recomienda contactar a la Fiscalía del Estado.