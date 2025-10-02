El bar el Oasis de la Cruz reabrió las puestas al público

Irapuato, Guanajuato.- Después del taque armado suscitado el pasado el pasado 22 de septiembre, en donde dos personas perdieron la vida, registrado en el bar “El Oasis de la Cruz”, este establecimiento ha reabierto el servicio al público y los trabajadores, ya sean meseros, garroteros, barman, cocineros y hasta el “viene, viene” recuperan su fuente de empleo.

Cabe señalar que este bar, cuenta ya con varios ataque perpetrados dentro de sus instalaciones, ya sea en la sucursal de avenida Guerrero o en el establecimiento ubicado en calle Génova, sumando hasta hoy cuatro hechos de sangre.

El primero de estos ataques ocurrió en octubre del año 2018, en donde un hombre fue asesinado de cuatro balazos en la sucursal de la avenida Guerrero, dos años más tarde en el mes de marzo, en la misma sucursal, un comando armado que se acercó al establecimiento de manera sigilosa disparó desde las rejas, asesinando a dos personas y lesionando a cuatro más, hecho que quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En la sucursal de la calle Génova, un mes después, en abril del año 2020 “El Willi” fue atacado a balazos y murió dentro del bar, y el ataque más reciente volvió a ocurrir en las instalaciones de la avenida Prolongación Guerrero, en donde Ireland y otro hombre que la acompañaba fueron víctimas de las balas de un grupo de sicarios.

Así cuatro hechos de sangre se han perpetrado en el Bar “El Oasis de la Cruz” desde el año 2018 hasta el año 2025, dejando a seis personas sin vida y varios lesionados, además de perdidas económicas para el bar.