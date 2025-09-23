Presenta Lorena Alfaro su Primer Informe de Gobierno en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, presentó su Primer Informe de Gobierno, en el que expuso los logros alcanzados durante el primer año de su administración y reafirmó los compromisos establecidos dentro de la estrategia Irapuato 27.

El evento se llevó a cabo en el nuevo Centro de Atención Municipal (CAM), espacio que simboliza el objetivo de brindar una atención más cercana y ágil a la ciudadanía. Desde ahí, se presentaron avances en los seis ejes del Plan de Gobierno Municipal, que incluyen infraestructura, servicios públicos, educación, economía, programas sociales y proyectos estratégicos con visión al año 2027.

Entre los proyectos destacados se encuentran el Centro de Educación Ambiental (CAE), el Sistema de Información de Uso de Suelo (SIUS) y el tablero de control City Manager, ya concluidos. Además, se informó sobre obras en proceso como el Acueducto Solís, el C4 Water y el Parque Lineal del Río Silao.

Durante su mensaje, Alfaro García señaló que este primer año marca el inicio de un proceso de transformación, mientras que los próximos dos años estarán enfocados en consolidar acciones y proyectos a favor de las familias irapuatenses.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, asistió al informe y reconoció el trabajo conjunto entre el municipio y la ciudadanía. También anunció su respaldo a obras de infraestructura, entre ellas el puente vehicular de la empresa Bimbo sobre la vía del tren y el puente sobre el Río Guanajuato en la comunidad de Carrizalito.

El informe concluyó con un mensaje de unidad y visión compartida hacia un Irapuato con mayores oportunidades de desarrollo, inclusión y sostenibilidad.