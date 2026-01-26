Manuel Doblado prepara muestra de murales por el Día Escolar de la No Violencia y la Paz

Manuel Doblado, Guanajuato.- En el Marco del “Día Escolar de la No Violencia y la Paz”, en Manuel Doblado se prepara muestra de Murales alusivos.

A través del área de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Manuel Doblado, se llevará a cabo una muestra de Murales alusivos al Día de la No Violencia y la Paz, con la participación de diversas escuelas y planteles educativos.

El evento tendrá lugar el viernes 30 de enero sobre la calle Álvaro Obregón, en donde desde el pasado fin de semana, las y los estudiantes comenzaron a plasmar sus ideas y propósitos en los muros aledaños al Arroyo Machigüis.

La responsable del área de Prevención, Lic. Denisse Elizabeth Castellano, informó que se cuenta con una importante participación por parte de las y los estudiantes del municipio, a través de las escuelas: Secundaria Técnica # 30, de la comunidad de Calzada de Tepozán, Secundaria General “José Antonio Torres”, Secundaria “Niños Héroes de Chapultepec”, y la Telesecundaria #559.

El Presidente Municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes ha enfatizado su interés en que la niñez y juventudes de la ciudad cuenten con los espacios para manifestar sus habilidades, en este caso a través de los murales en los que se verán reflejadas las ideas de los estudiantes para generar un entorno libre de violencia.

Para el día 30 de enero se dará lugar a este evento, en el que además de la presentación de los murales, los participantes tendrán un espacio para mostrar rimas que preparan para dar realce a la ocasión.