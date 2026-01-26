Antonio Terrazas; uno de los guardias que perdió la vida en Salamanca

Junto a su compañera María Elena, fue privado de la vida mientras laboraba en Loma de Flores

Redacción Notus26 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Originario de Irapuato, Antonio Terrazas acudió a la comunidad de Loma de Flores en Salamanca como parte de su trabajo de guardia de seguridad. Junto a su compañera María Elena, fue privado de la vida mientras laboraba.

Testimonios salmantinos confirmaron que en el evento habían sido contratados para brindar protección y pese a que se desconoce la empresa, extraoficialmente se habla de al menos 5 guardias agredidos en el campo de fútbol. Antonio y María Elena serían los fallecidos confirmados hasta el momento.

“Un hombre trabajador, un buen padre” cuya función era resguardar la seguridad de las personas partió de este mundo. Sus familiares resintieron el dolor de su pérdida al puntualizar que “nunca le hizo daño a nadie” y describirlo como una persona buena.

Los ciudadanos exhortaron a las autoridades a evitar archivar el caso, y esperando justicia tras su muerte y las demás víctimas, recordaron que él fue sólo una de las tantas personas que sale diario a trabajar de manera honrada.

