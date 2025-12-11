Identifican a 3 fallecidos en accidente vial de Valle de Santiago

Valle de Santiago, Guanajuato.- El Instituto del Valle, así como el restaurante Gaviota’s lamentaron el fallecimiento de Erick Páramo, Zoé Salmerón y César Quintanilla, 3 jóvenes de 18 años a bordo de una camioneta que se impactaron con una pareja de motociclistas, resultando también uno de ellos sin vida y que hasta ahora permanece en el anonimato. Según testigos, eran 4 los tripulantes del vehículo ‘a exceso de velocidad’.

Al parecer, los 3 jóvenes habían pertenecido al Instituto Valle, expresando sobre cada uno lo siguiente: “distinguidos exalumnos que, en vida, honraron a nuestra institución con su presencia, su espíritu y su compromiso”. Asimismo, el restaurante afirmó que eran clientes frecuentes, externando sus condolencias a las familias.

Sin embargo, nada se sabe del cuarto fallecido, que Gaviota’s catalogó como “joven motociclista”, pero que, se rumora, era un hombre mayor. En redes sociales, algunos usuarios han tildado el accidente como una “irresponsabilidad de niños ricos” cuyo actuar ocasionó también la muerte de una persona más. “Como padres ricos sigan comprando cada capricho de sus hijos gracias a ello perdi a mi padre”, expresó Ana Gamez.