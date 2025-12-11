Identifican a 3 fallecidos en accidente vial de Valle de Santiago

Los jóvenes Erick, Zoé y César de 18 años perdieron la vida en un accidente por presunto exceso de velocidad; la cuarta víctima, que viajaba en una moto, permanece en anonimato

Redacción Notus11 diciembre, 2025

Valle de Santiago, Guanajuato.- El Instituto del Valle, así como el restaurante Gaviota’s lamentaron el fallecimiento de Erick Páramo, Zoé Salmerón y César Quintanilla, 3 jóvenes de 18 años a bordo de una camioneta que se impactaron con una pareja de motociclistas, resultando también uno de ellos sin vida y que hasta ahora permanece en el anonimato. Según testigos, eran 4 los tripulantes del vehículo ‘a exceso de velocidad’.

Al parecer, los 3 jóvenes habían pertenecido al Instituto Valle, expresando sobre cada uno lo siguiente: “distinguidos exalumnos que, en vida, honraron a nuestra institución con su presencia, su espíritu y su compromiso”. Asimismo, el restaurante afirmó que eran clientes frecuentes, externando sus condolencias a las familias.

Sin embargo, nada se sabe del cuarto fallecido, que Gaviota’s catalogó como “joven motociclista”, pero que, se rumora, era un hombre mayor. En redes sociales, algunos usuarios han tildado el accidente como una “irresponsabilidad de niños ricos” cuyo actuar ocasionó también la muerte de una persona más. “Como padres ricos sigan comprando cada capricho de sus hijos gracias a ello perdi a mi padre”, expresó Ana Gamez.

Accidente vial por “exceso de velocidad” cobra 4 vidas en Valle de Santiago

 

Redacción Notus11 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información