Seguridad y Paz transparenta arrendamiento de vehículos para la estrategia CONFÍA

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Seguridad y Paz incorporó al portal “Seguridad Abierta” la información completa sobre la investigación de mercado realizada para determinar a la empresa proveedora del arrendamiento de vehículos destinados a la estrategia CONFÍA, particularmente al Plan Carreteras Seguras. La dependencia afirmó que la publicación forma parte de las acciones de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno de la Gente.

De acuerdo con la Secretaría, la modalidad de adjudicación directa obedeció a razones de seguridad operativa. El servicio requerido incluye unidades equipadas y calibradas para tareas inmediatas de vigilancia, lo que reduce el número de proveedores especializados capaces de cumplir con los requisitos técnicos y los tiempos de entrega.

La dependencia explicó que la decisión tiene sustento en la fracción IX del artículo 93 de la Ley de Contrataciones Públicas del Estado, que permite este procedimiento en casos donde es necesario proteger información sobre equipamiento especializado utilizado en seguridad pública.

La investigación de mercado consideró factores como precios, capacidades de operación, porcentaje de disponibilidad diaria, tiempos de entrega y condiciones generales del servicio. Con base en la evaluación, se eligió la opción que ofreció mayor eficiencia operativa y mejor relación costo-eficiencia.

También se comparó si resultaba más conveniente comprar o arrendar las unidades. El análisis incluyó costos de equipamiento, mantenimiento preventivo y correctivo, seguros, impuestos y garantías de reposición inmediata por siniestro o pérdida total, un elemento crítico para operaciones que funcionan 24 horas al día, todos los días del año.

Según la Secretaría, el análisis integral permitió estimar un ahorro de 36.7 millones de pesos al optar por el arrendamiento. La dependencia subrayó que el costo del contrato no puede interpretarse únicamente como el total dividido entre el número de vehículos, ya que el servicio integra mantenimiento, reposición, talleres especializados y garantías de continuidad operativa.

La información completa sobre la investigación de mercado se encuentra disponible en el portal Seguridad Abierta https://seguridad.guanajuato.gob.mx/seguridad-abierta/, en el apartado Fortalecimiento CONFÍA / Unidades Operativas / Contratación.