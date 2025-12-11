Premian en Guanajuato a ganadores del concurso infantil “Vamos a pintar un árbol”

Guanajuato, Gto.- El Secretario del Agua y Medio Ambiente José Lara Lona junto con Eduardo Vázquez Ávila Titular de la Semarnat en Guanajuato y representantes de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR entregaron reconocimientos a los ganadores del Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Vamos a pintar un árbol” en su etapa estatal.

El objetivo de este concurso centrado categorías de 6 a 8 años y 9 a 12 años, fue fomentar la creatividad y participación de las niñas y niños en la construcción de una nueva forma de pensar por medio de procesos de sensibilización hacia el desarrollo de una cultura forestal en armonía con la naturaleza.

José Lara Lona titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente dijo que para la Gobernadora de la Gente Libia Dennise García Muñoz Ledo siempre es muy importante trabajar en acciones que permitan consolidar el cuidado de la naturaleza, y que mejor forma de hacerlo que con la premiación del concurso nacional de dibujo infantil el cual fue organizado por la Comisión Nacional Forestal.

“Hoy estamos aquí presentes para elogiar la creatividad, imaginación y talento de nuestros grandes artistas, con sus dibujos, cada uno nos regala una ventana al mundo donde la naturaleza se convierte en símbolo de esperanza y fuente de vida”, dijo Lara Lona.

Les agradeció por recordar que la naturaleza es el alma del planeta y que los árboles son fuente de vida para todas y todos, porque cada imagen que plasmaron por medio de los dibujos refleja no solo habilidad, sino también amor y respeto por la naturaleza.

Reconoció a las dependencias federales por estas iniciativas de las que dijo son grandes aliadas del Gobierno de la Gente para sumar esfuerzos en beneficio del medio ambiente.