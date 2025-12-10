Accidente vial por “exceso de velocidad” cobra 4 vidas en Valle de Santiago

Valle de Santiago, Guanajuato.- El choque de una moto y una camioneta que iba, presuntamente a exceso de velocidad en el bulevar Revolución a la altura de la gasolinera Shell la noche del martes en Valle de Santiago dejó un saldo de 4 muertos. Los primeros reportes señalan que después de impactar a la moto, el vehículo perdió el control hasta terminar estampándose con un poste y volcarse.

Al parecer, 5 personas se encontraban la camioneta blanca mientras que en el otro vehículo viajaban dos motociclistas. Patrullas de seguridad pública, además de bomberos y personal de emergencia llegaron a auxiliar a los afectados. En primera instancia se reportó una persona sin vida, mientras que otras tres fueron trasladadas para recibir atención médica de urgencia en el Hospital Bicentenario.

Más tarde, se informó que las personas en código rojo habían fallecido sumando 4 víctimas, entre las que se cuentan al menos dos mujeres. Ambos vehículos quedaron destruidos y entre los daños colaterales, una jardinera derribada por la camioneta antes de impactar el poste.