Honran memoria de Jesús Elizarrarás

Guanajuato, Guanajuato.- En los archivos nacionales se le ubica como compositor y productor radiofónico, difusor de la música vernácula y cultura mexicana; en su ciudad natal es la representación de un gran legado cultural: fue el compositor de la canción “Tierra de mis amores”, que en 1955 fuera declarada himno oficial del estado por el gobernador José Aguilar y Maya.

Jesús Elizarrarás nació 26 de junio de 1908, en la casa del balcón largo en la Plazuela de Mexiamora, en esta capital. Los habitantes de la ciudad lo recuerdan y honran su memoria.

Desde los cuatro años de edad estudió solfeo y a los 8 años ingresó a la banda Militar del General Francisco Murguía en Chihuahua. David, su hermano mayor, lo impulsó a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, donde inició su carrera pianística.

En esos primeros años de estancia en la capital del país tuvo la nostalgia por la ciudad donde nació y creció y como regalo de cumpleaños a su madre, compuso en 1928 la emblemática “Tierra de mis amores”.

También incursionó en la producción radiofónica y entre los programas que produjo se encuentran “Quien es quien”, “Poemas y Cantares”, Mi álbum musical”, “Doctora Corazón”, “Así es mi tierra”, “Noches Tapatías”, todos en X.E.W.

En televisión produjo programas como “Joyas líricas”, “Arte y destreza”, “Rincón Bohemio” y “Noches Tapatías”.

En 1928, Jesús “Chucho” Elizarrarás escribió su obra ‘Tierra de mis amores’, que es considerada como el himno de Guanajuato, de hecho el gobernador José Aguilar y Maya así lo designó en el año de 1955.

Compuso también muchos otros temas: “Serenata a Guanajuato”, “Tus ojos cafés”, “Tengo a quien querer”, “Par de estrellas”, “Dos corazones”, “Estrellita de Acapulco”, “Guanajuato, te vengo a cantar” y “Muchacha de Guanajuato”, entre otras.

Como productor de radio, Chucho propuso un programa de altura, con música clásica, de ahí surgió “Mi Álbum Musical”.

Recibió múltiples reconocimientos y distinciones de diversas asociaciones. En 2002 se le rindió homenaje en el Festival Internacional Cervantino y se le entregó post mortem el reconocimiento de Guanajuatense Distinguido. Se le recuerda con un busco colocado en el Jardín del Cantador.

Don Jesús Elizarrarás murió el 10 de enero del 2005 en su casa en la Ciudad de México. Fue cumplida una de sus peticiones: tras ser cremado, su cuerpo fue traído a Guanajuato y sus cenizas descansan en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato.

Tierra de mis amores

Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul,

como en una inmensa hamaca,

bañada por el sol,

Ésta es mi tierra, tierra de mis amores;

tierra bendita, tierra que me vio nacer.

Allí, donde yo amé con febril locura;

allí, donde me amaron por vez primera;

donde tuvo su cura mi idilio

bajo el mágico soplo de la primavera.

Tierra de mis amores y mis quereres,

donde viví feliz mi juventud.

Siempre te guardaré en mi pensamiento:

un recuerdo de amor y gratitud.

Mas al paso de los años todo aquello ya borró

y mi tierra en su seno a mi amor cobijó.

Mi Guanajuato, yo solamente quiero

un rinconcito para descansar en él.

Tierra de mis amores y mis quereres,

donde viví feliz mi juventud:

siempre te guardaré en mi pensamiento,

un recuerdo de amor y gratitud