Guanajuato: rescatan bomberos a perro atrapado en tubería

Guanajuato, Guanajuato.- Un perro fue rescatado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios al quedar atrapado en un tubo de la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

El hecho se registró la noche del viernes. Al lugar llegó la motobomba 8802, perteneciente a la corporación, a cargo del capitán Asael Vasni.

Ahí atendieron el reporte de un canino atrapado en un tubo de acero de maquinaria de la planta. Los empleados de la misma ya habían puesto aceite en el perito para su liberación. Los bomberos procedieron a evaluar la escena y desconectaron la tubería de 6 pulgadas para facilitar el rescate.

Con ese procedimiento pudieron liberar al canino y se libera de forma exitosa sin generar ningún daño, pero una vez liberado por el tiempo que pasó atorado, el perrito se mostró muy agresivo, por lo que fue canalizado a la policía ambiental para su resguardo.