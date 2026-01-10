“La Charrería”, escultura en honor del deporte nacional en Irapuato

Donada por Sofía I, Reina de la Federación Mexicana de Charrería, y realizada por su padre, el escultor Gerardo Rico Cázares, la obra adorna el acceso norte de la ciudad

Redacción Notus10 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Con la suma de esfuerzos, Irapuato avanza con paso firme hacia una mejor imagen urbana, con más arte y cultura para todas y todos. Gracias a la donación de la escultura “La Charrería”, otorgada por Sofía I, Reina de la Federación Mexicana de Charrería, y realizada por su padre, el escultor Gerardo Rico Cázares, el acceso norte de la ciudad luce renovado.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, agradeció a Sofía I y a Gerardo Rico por su valiosa aportación a la ciudad, al destacar que esta obra representa al deporte nacional y contribuye a mantener viva una de las tradiciones que dan identidad a México.

Por su parte, Sofía I, Reina de la Federación Mexicana de Charrería, señaló que la escultura es un símbolo de identidad, historia y herencia, al representar uno de los legados más valiosos que recibió de sus abuelos y padres. Subrayó que amar la charrería no solo implica practicarla, también promoverla, difundirla y defenderla como una de las tradiciones más profundas y representativas del país.

El autor de la obra, Gerardo Rico Cázares, compartió su orgullo por haber creado esta escultura, la cual realizó en honor a su padre, Don Isidro Rico Sabanero, quien fue un referente de la charrería en Irapuato y en Guanajuato, además de ser quien le enseñó a trabajar los materiales y a crear grandes obras artísticas.

La escultura “La Charrería” se encuentra ubicada sobre el bulevar Solidaridad, esquina con avenida Siglo XXI, donde las y los irapuatenses, así como visitantes a la ciudad, podrán apreciarla y disfrutarla.

Redacción Notus10 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información