“La Charrería”, escultura en honor del deporte nacional en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con la suma de esfuerzos, Irapuato avanza con paso firme hacia una mejor imagen urbana, con más arte y cultura para todas y todos. Gracias a la donación de la escultura “La Charrería”, otorgada por Sofía I, Reina de la Federación Mexicana de Charrería, y realizada por su padre, el escultor Gerardo Rico Cázares, el acceso norte de la ciudad luce renovado.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, agradeció a Sofía I y a Gerardo Rico por su valiosa aportación a la ciudad, al destacar que esta obra representa al deporte nacional y contribuye a mantener viva una de las tradiciones que dan identidad a México.

Por su parte, Sofía I, Reina de la Federación Mexicana de Charrería, señaló que la escultura es un símbolo de identidad, historia y herencia, al representar uno de los legados más valiosos que recibió de sus abuelos y padres. Subrayó que amar la charrería no solo implica practicarla, también promoverla, difundirla y defenderla como una de las tradiciones más profundas y representativas del país.

El autor de la obra, Gerardo Rico Cázares, compartió su orgullo por haber creado esta escultura, la cual realizó en honor a su padre, Don Isidro Rico Sabanero, quien fue un referente de la charrería en Irapuato y en Guanajuato, además de ser quien le enseñó a trabajar los materiales y a crear grandes obras artísticas.

La escultura “La Charrería” se encuentra ubicada sobre el bulevar Solidaridad, esquina con avenida Siglo XXI, donde las y los irapuatenses, así como visitantes a la ciudad, podrán apreciarla y disfrutarla.