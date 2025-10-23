Hijos de la Mermelada preparan mural para reconocer a personajes fallecidos

Irapuato, Guanajuato.- Los llamados “Hijos de la Mermelada”, le darán un reconocimiento a todos aquellos personajes destacados que han sido parte de la historia moderna de “La Trinca” con un mural “en honor a una representación de nuestra familia de tribuna que se ha adelantado”. El evento será el viernes 24 de octubre, en la puerta 6 del estadio Sergio León Chávez; además van a tener carnaval con los lomudos y venta de choripanes.

Entre los “homenajeados” se encuentran Ricardo Martínez Galván “Don Richard” quien falleció a la edad de 93 año, personaje que no solo daba mantenimiento en el Estadio, siendo el encargado de darle vida al césped, pero también motivaba al equipo y más de un jugador por no decir que fueron varios, recibieron un consejo de Don Richar.

Al igual que el guardameta originario de Tenexpa, Guerrero con nombre de pila Samuel Mañez quien está inmortalizado en las paredes de la ciudad que tanto disfrutó de cada una de sus atajadas.

O bien “Gabrich” fundador de la porra “Los Hijos de la Mermelada” quien fue víctima de un multihomicidio ocurrido en un bar del municipio de Celaya, entre otros iconos de la trinca que serán develados en el juego de Irapuato vs La Paz correspondiente a la jornada 13 de la liga de expansión.

“Tenemos el gusto de compartir contigo el cariño y agradecimiento por la gente que nos ha marcado en algún momento de coincidencia en nuestra segunda familia La mermelada. este viernes a las 8:00 pm en la puerta 6 del estadio SLCH 🏟, develaremos un mural en honor a una representación de nuestra familia de tribuna que se ha adelantado. Habrá murga y colorido. Al finalizar el protocolo vamos a ver el juego de Irapuato vs La Paz”, informaron.