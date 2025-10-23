Tractocamión impacta camioneta: 4 albañiles heridos en carretera federal 90

Pénjamo, Guanajuato.- Un grupo de albañiles se dirigían a laborar a bordo de una camioneta de carga verde en la carretera federal 90, a la altura de la comunidad San Bernardo, Pénjamo cuando fueron impactados por un tractocamión. En el choque, 4 trabajadores resultaron lesionados al caer del vehículo.

La información preliminar señala que los albañiles eran originarios de la colonia Cruz Verde e iban rumbo a Churinzio, Michoacán. Aparentemente, el camión golpeó la parte trasera de la camioneta destruyendo la compuerta trasera. El choque por alcance provocó que los tripulantes terminaran heridos.

Tras el reporte, elementos de seguridad, además de paramédicos de Emergency SOS Pénjamo arribaron para apoyar a los afectados. Supuestamente, el chofer del tractocamión no sufrió daños, pero los albañiles fueron atendidos en la orilla de la carretera y trasladados a un hospital.

Para determinar la mecánica del percance llegaron peritos y personal de la Fiscalía del Estado, con el fin de deslindar responsabilidades y estimar los daños.