Irapuato se alista para vivir la XIII edición del Festival de la Fresa

Irapuato Guanajuato.- Todo está listo para una edición más del emblemático Festival de la Fresa, evento que posiciona a Irapuato como un referente turístico en el estado y que reúne a las familias para disfrutar momentos de alegría, tradición y cultura.

Esta gran celebración, que destaca la riqueza gastronómica y cultural de la región, se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre en el Centro Histórico de Irapuato.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que esta edición llega acompañada de una amplia agenda de actividades que complementan la oferta turística del municipio, entre ellas la Expo Agroalimentaria Guanajuato, que celebra su trigésimo aniversario, y el Foro de Construcción 5.0. Además, Zamora, Michoacán, reconocido como el principal exportador nacional de fresa, será invitado especial del festival.

“Todo esto forma parte de una estrategia que anunciamos en 2022, cuando presentamos la visión de promover el turismo en Irapuato. Era importante hacerlo porque, quienes somos de casa, muchas veces no alcanzamos a dimensionar todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer. Hoy podemos ver un avance importante”, resaltó.

Alfaro García agregó que el Gobierno Municipal trabaja para consolidar a Irapuato como un destino festivo, que promueve todo lo positivo que sucede en la ciudad y fortalece el turismo de negocios, deportivo y cultural. Gracias a estas acciones, Irapuato se posiciona como la segunda ciudad más visitada de Guanajuato, de acuerdo con cifras del Observatorio Turístico del Estado.

El director de Economía y Turismo Municipal, Humberto Hernández Salgado, recordó que año con año se ha fortalecido la cartelera y las actividades de este tradicional festival, con el objetivo de que la ciudadanía y visitantes disfruten del Centro Histórico y vivan una experiencia única.

“Es un evento que enaltece a Irapuato como Capital Mundial de la Fresa. Su principal objetivo es dar a conocer, a través de la gastronomía, las artesanías, los recorridos y talleres, el valor que tiene la fresa para nuestra ciudad”, expresó.

La XIII edición del Festival de la Fresa contará con un Concurso Gastronómico, en el que participarán chefs y cocineras tradicionales. Las inscripciones están disponibles en el siguiente enlace:

👉 https://forms.gle/BKMxgLV5G4XEcf4N7

También se realizará el certamen “Fresa de Oro”, con la participación de productores locales y regionales.

Entre las actividades complementarias destacan:

• 6 de noviembre: inauguración del Auditorio Kiosko de la Historia, en el Museo de la Fresa, ubicado en Rancho La Cumbre.

• 6 y 7 de noviembre: realización del 2º Congreso Cake & Bake, dedicado al arte de la repostería y panadería, con la participación de exponentes nacionales e internacionales.

• 6 y 7 de noviembre: Foro de Construcción 5.0, que abordará temas como Big Data, IoT e Inteligencia Artificial aplicados al sector de la construcción, con la participación del arquitecto Juve3D.

• Del 11 al 14 de noviembre: Expo Agroalimentaria Guanajuato, uno de los eventos de agronegocios más importantes del mundo, con la presencia de 52 países y más de 120 mil visitantes especializados.

Durante el Festival, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades: venta de alimentos y bebidas típicas en el Patio de la Presidencia Municipal, caravana de emprendedores, talleres, recorridos por el Museo de la Cerveza, visitas a los cultivos de fresa y un brunch campirano.

La música será otro de los grandes atractivos, con la participación de artistas y agrupaciones que llenarán de ritmo y alegría el corazón de la ciudad:

• Grupo Linares All Stars – 7 de noviembre

• Kenny y los Eléctricos – 8 de noviembre

• La Promesa del Bajío y Los Potrillos del Bajío – 9 de noviembre

Con estas actividades, Irapuato refrenda su compromiso con la promoción cultural, turística y gastronómica, fortaleciendo su identidad como la Capital Mundial de la Fresa.