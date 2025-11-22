Guanajuato renovará transporte con cámaras de vigilancia, Wi Fi y GPS

Guanajuato, Guanajuato.- El Ayuntamiento discutió y aprobó por unanimidad la convocatoria para 99 nuevas concesiones para cumplir con el servicio de transporte público en la capital. Durante la sesión 29, analizaron la propuesta presentada por la Comisión Técnica Especializada.

Es la primera actualización del servicio en 22 años, cuando en 2003 el Gobierno del Estado entregó oficialmente el Sistema de Rutas de Autobuses al Municipio, éste no se había regularizado, renovado ni sometido a una convocatoria abierta y transparente, lo que acarreó más de dos décadas de retrasos, falta de unidades, servicios irregulares y condiciones que no son dignas para usuarios ni para choferes.

La convocatoria aprobada por el H. Ayuntamiento establece requisitos nunca antes previstos en la capital: unidades modernas y menos contaminantes, que cuenten con cámaras de videovigilancia, GPS, internet, seguros vigentes, accesibilidad universal y monitoreo centralizado en tiempo real; aspectos que sin duda beneficiarán a todos los involucrados y garantizarán un trabajo y un servicio digno.

Estas condiciones que se exigen a los empresarios interesados en brindar el servicio en Guanajuato Capital buscan mejorar la vida cotidiana de miles de personas, estudiantes, adultos mayores, trabajadores nocturnos; familias que dependen del transporte público para llegar a la escuela, al trabajo, al médico o que gracias a un mejor servicio podrán acudir a realizar actividades recreativas o deportivas.

La propuesta se deriva del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), en el que revisaron y rediseñaron todas las rutas, aprobaron una política tarifaria estable desde julio de 2024, explicó Samantha Smith, presidenta municipal, en su mensaje al Ayuntamiento.

Con esta decisión, se da un paso firme hacia un sistema de transporte digno, seguro y moderno, fiel al compromiso de construir un municipio fuerte, honesto y con más oportunidades para las y los capitalinos, recalcó.

La convocatoria será para otorgar nuevas concesiones de transporte urbano y suburbano en ruta fija. Regidoras y regidores destacaron que el sistema enfrenta dificultades operativas y de calidad, por lo que es urgente una transformación de fondo. La convocatoria fue diseñada a partir de la consulta ciudadana, donde usuarias y usuarios compartieron sus experiencias diarias al utilizar los camiones.

La convocatoria fue lanzada en el contexto de la caducidad de las otorgadas a empresarios de propietarios de más de 240 concesiones que ya terminaron su vigencia. Alrededor de la mitad de esas unidades son las que se mantienen en operación solamente.

Por lo anterior. La convocatoria está abierta para que los actuales operadores del servicio puedan competir por las nuevas concesiones, pero también se abre a inversionistas de fuera del municipio, lo que ha generado inconformidad en los empresarios locales del transporte.

La convocatoria marcará características como tipo de modelos, delimitación de rutas, apertura de nuevas rutas y nuevas formas de prestación del servicio como frecuencias y capacitación de operadores.

De dónde salieron los requisitos de concesión

La Comisión Técnica Especializada en materia de concesiones para el transporte público urbano y suburbano realizó una serie de sesiones y de consultas ciudadana. Su proyecto partió del PIMUS, derivado a su vez del estudio realizado por el consultor Horacio Guerrero, impulsor del Instituto Municipal de Planeación y del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de la ciudad de León.

En el Comité participaron representantes de diversas áreas del Ayuntamiento, así como funcionarios de la Subsecretaría de Tránsito, Movilidad y Transporte. Como resultado, crearon la Declaratoria de Necesidad Pública para el otorgamiento de concesiones, que fue publicada previamente en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y en un diario de amplia circulación local, cumpliendo con los artículos correspondientes de la Ley de Movilidad del Estado. Con ello, se sientan las bases legales para continuar con el procedimiento y garantizar transparencia en el proceso.