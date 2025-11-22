Capacitan a concesionarios de transportes de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de impulsar acciones y programas orientados al desarrollo sostenible, personal de la Dirección de Movilidad y Transporte de Irapuato, así como concesionarios del servicio público de transporte del municipio, fueron capacitados por la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANASEVI), a través de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ).

La capacitación busca generar cambios actitudinales en los conductores, además de brindar beneficios como la reducción de gastos de mantenimiento y combustible, así como la mejora en la calidad del servicio para formar operadores más conscientes y técnicamente preparados para ofrecer un transporte más cálido, eficiente y sostenible en Irapuato.

Alfredo Torres Nohra, director de Movilidad y Transporte, informó que en Irapuato operan diariamente alrededor de 400 unidades de transporte público, por lo que capacitar a las y los conductores permitirá disminuir el consumo de combustible y, en consecuencia, reducir las emisiones contaminantes.

“El curso certifica a nuestro personal para que posteriormente podamos capacitar a los choferes del transporte público en técnicas de conducción que generen ahorro de combustible. Tendremos menos contaminantes, el uso de combustibles más modernos y la eliminación de malos hábitos adquiridos con los años”, señaló.

Por su parte, Elías Magallán Álvarez, director académico de capacitación de ANASEVI, explicó que este programa tiene como propósito que la autoridad y los concesionarios puedan replicar esta formación con su propio personal, para eficientar y multiplicar los beneficios del contenido temático, el cual busca garantizar una disminución del 5% en el consumo de combustible mediante cambios actitudinales.

“Estamos en la segunda etapa de este programa de reducción de contaminantes a través de capacitación. Es un reto amplio, pues no solo se trata de eficiencia de combustible, sino de fomentar buenos hábitos y prácticas de conducción que mejoren el desempeño general”, destacó.