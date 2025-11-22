Rinden homenaje a José Alfredo Jiménez

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Integrantes de la Comunidad de Amigos de José Alfredo (CAJA), rindieron homenaje al compositor dolorense. Como lo vienen haciendo desde hace 25 años, un grupo de guanajuatenses admiradores de la obra del compositor y cantante, depositaron una ofrenda floral y cantaron gran parte del repertorio del poeta musical de México.

El grupo es presidido por el ex senador Carlos Navarrete. Celebraron con mezcal y canciones la obra y vida de El más grande compositor de música ranchera de Guanajuato.

Un mariachi dolorense le dio vida a la tertulia acompañada con mezcal y cerveza, realizada en el mausoleo del compositor ubicado en el panteón municipal de Dolores.

Carlos Navarrete explicó que desde hace 25 años este grupo de admiradores José alfredianos inició la aventura de mantener viva la memoria del guanajuatense.

En la tertulia participaron centenares de admiradores de José Alfredo procedentes de ciudades como Guanajuato, León, Salvatierra, Salamanca, Celaya y otras de la entidad, así como del estado de Jalisco, Michoacán, la ciudad de México e incluso de Yucatán.

La conmemoración seguirá con una comida en rancho de enmedio ubicado entre Dolores Hidalgo y la ciudad de Guanajuato.

Por la noche se sumarán a la conmemoración de la memoria del compositor en el marco del festival que organiza la presidencia municipal conjuntamente con el gobierno del estado.