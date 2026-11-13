Gracias: Susana Yépez y Martín Vázquez se jubilan

Cortazar, Guanajuato. Ellos con Susana Yépez y Martín Vázquez, son maestros de secundaria, son esposos muy amorosos y se jubilaron después de ver a 32 generaciones terminar su educación. Los profesores originarios de Cortazar, se han distinguido no sólo por el lado de la docencia, sino por el carisma que a diario profesan entre ellos y los que eran sus alumnos.

“Hoy es un día especial, se hace un recuento de las experiencias vividas, dentro y fuera del aula, son años de entrega y dedicación, gracias compañeros por estar con nosotros en este momento lleno de alegría. Con el corazón en la mano les agradecemos el apoyo que marcó la diferencia cuando lo necesitamos, mil gracias”, escribió Susana Yépez.

Las 32 generaciones de Susana Yépez y Martín Vázquez al frente de grupo no fueron sencillos, en esta última etapa estuvieron en la telesecundaria 266 en Cortazar donde los estudiantes les dieron un adiós con globos, un brindis con agua de sabor y con una banca adornada que decía “gracias por estar con corazón y por dejar una huella para siempre”.

“Después de tantos sueños, esfuerzos, risas y momentos inolvidables llegó el momento de decir hasta pronto en esta etapa tan especial. Su vocación, su entrega y un gran corazón han dejado huella imborrable en cada uno de sus alumnos, en sus compañeros y en toda la comunidad escolar. Gracias por ser más que maestros, por ser guía y luz en el camino”, dice la lona de despedida.