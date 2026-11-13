Reúnen a 16 equipos en torneo de goalball inclusivo de la Universidad de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato (UG) reunió a 16 equipos de distintas instituciones educativas en la cuarta edición del Torneo Relámpago Interinstitucional de Goalball UG, una competencia que busca promover la inclusión de personas con discapacidad visual a través del deporte.

El encuentro comenzó en la cancha “Prof. Arturo Larios” de la UG y cuenta con la participación de estudiantes, docentes, personal administrativo y deportistas con discapacidad visual y normovisuales.

En esta edición participan dos equipos de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato (BCENOG), dos de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato (ENSOG), dos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 111 Guanajuato y ocho del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.

¿Qué es el goalball y cómo se juega?

El goalball es un deporte creado exclusivamente para personas con discapacidad visual. Surgió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial como una actividad de rehabilitación para soldados que habían perdido la vista.

Se juega con un balón de goma de 1.250 kilogramos que contiene cascabeles, los cuales permiten a los participantes ubicarlo mediante el sonido y tratar de detenerlo antes de que entre en su portería.

La disciplina fue incorporada a los Juegos Paralímpicos en 1976. México también ha destacado en esta actividad, con la medalla de bronce conseguida por la selección femenil en los Juegos Parapanamericanos de Chile 2025.

Goalball UG promueve la inclusión inversa

El torneo comenzó en 2023 como una estrategia para impulsar la inclusión social, educativa y deportiva. Una de sus principales características es que adapta algunas reglas oficiales para permitir la participación conjunta de mujeres y hombres, personas con discapacidad visual y normovisuales, así como integrantes de diferentes edades y ocupaciones.

Esta modalidad es conocida como inclusión inversa, debido a que personas sin discapacidad visual se integran a una disciplina diseñada originalmente para quienes tienen esta condición.

La inauguración estuvo a cargo de Carlos Armando Preciado de Alba, secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato, mientras que Lizeth Milagros García Cardoso dio el banderazo de arranque.

La organización cuenta con la colaboración de la UG, BCENOG, ENSOG, UPN Unidad 111 Guanajuato y el Equipo de Goalball Quetzales de Guanajuato. Para esta edición también se incorporó el Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada.

Además de los equipos locales, participan representantes de Tlaxcala, Ciudad de México y Aguascalientes, así como al menos 16 personas con discapacidad visual que practican esta disciplina de manera organizada y cuentan con experiencia en competencias nacionales.

El torneo también forma parte de las actividades previas al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.