Alertan por presunto ladrón en centro de Irapuato; lo captan en negocio

Irapuato, Guanajuato.- Las cámaras de seguridad de un negocio de Irapuato captaron a un hombre mientras aparentemente se llevaba dinero de la caja de cobro. Según un reporte ciudadano, ya se le ha visto varias veces por la calle 20 de Noviembre y por la zona centro del municipio.

En el video se ve al presunto ladrón, de gorra y con mochila en los hombros, ‘aprovechándose’ de la ausencia del personal de la tienda para aproximarse en cuclillas al estante donde se encuentran los billetes. Tras sacarlos, huye rápidamente.

Ante la situación, se pidió difundir la evidencia para advertir a los locatarios y vecinos de las calles del centro y aledañas sobre su presencia. De acuerdo con el testimonio, no es la primera vez que es identificado.