Dueño de taquerías, sobrino y yerno murieron por ataque en Los Presidentes

Irapuato, Guanajuato.- Después del violento ataque registrado este domingo en la colonia Los Presidentes que había concluido con 2 personas sin vida, la lista de víctimas creció, confirmándose el fallecimiento de 3 hombres que inicialmente habían resultado heridos. Junto al cantante y profesor Gio Vera, perdieron la vida Jesús, dueño de taquerías en el municipio, Rodrigo, su sobrino, J. de Jesús y Rogelio, quedando una mujer con heridas graves.

La tragedia comenzó cuando presuntos sicarios irrumpieron en la vivienda de la calle Ávila Camacho y comenzaron a disparar; acto seguido, huyeron en motocicleta con rumbo desconocido.

Cabe destacar que las autoridades no han emitido comunicado alguno acerca de este hecho violento. Además de que en la zona pese a contar con cámaras de c4 los presuntos responsables tampoco han sido capturados.

Gio Vera; víctima mortal del ataque en la colonia Los Presidentes | Periódico Notus