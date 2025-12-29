Estas son las sedes alternativas para el pago del predial en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Para ampliar la cobertura y ofrecer un mejor servicio durante el cobro del Predial 2026, el Gobierno de Irapuato habilitará sedes alternas en diferentes puntos de la ciudad, donde las y los irapuatenses podrán realizar su pago de manera ágil y sencilla.

Las sedes disponibles serán:

1. Plaza Jacarandas

• Tres cajas de cobro

• Un kiosco de autocobro

• Módulo de impresión de estados de cuenta

• Módulo para trámites de beneficios

2. Plaza San Roque

• Una caja de cobro

• Módulo de impresión de estados de cuenta

• Trámites de beneficios

3. La Comer

• Una caja de cobro

• Un kiosco de autocobro

4. Plaza Magna

• Una caja de cobro

• Módulo de impresión de estados de cuenta

• Trámites de beneficios

El horario de atención en estas sedes será:

• Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

• Sábados: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Además, el pago predial se podrá realizar también en instituciones bancarias como: BBVA, Banorte, Banco del Bajío, Santander, Banamex, Banco Azteca, tiendas Oxxo.

La ciudadanía podrá aprovechar los descuentos del 12% en enero y 10% en febrero al realizar su pago puntual del Predial 2026. Su contribución hace que Irapuato lata con fuerza y avance con paso firme.