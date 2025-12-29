Dos ataques armados en Pénjamo; un muerto y cuatro heridos | Video

Pénjamo, Guanajuato.- La violencia volvió a golpear al municipio de Pénjamo la noche del Día de los Santos Inocentes, luego de registrarse dos ataques armados en distintos puntos de la ciudad, con un saldo preliminar de una persona fallecida y cuatro más gravemente heridas.

El primer hecho ocurrió en la colonia El Huarapo, en el exterior del templo de la Sagrada Familia, donde se llevaba a cabo la fiesta patronal. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados arribaron al lugar y dispararon en varías ocasiones contra asistentes, provocando la muerte de una persona en el sitio y dejando a otra más lesionada, quien fue trasladada para recibir atención médica.

El hecho fue captado por un asistente a la fiesta patronal quien hacía una transmisión en vivo del evento mientras tocaba una banda que amenizaba el baile de la fiesta patronal.

Minutos más tarde se registró un segundo ataque armado en una tortillería ubicada en el centro de la ciudad, en la esquina de las calles Manuel Doblado y Zaragoza. Testigos señalaron que hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon en contra de dos hombres y una mujer, quienes resultaron gravemente heridos. Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a un hospital para su atención.

En ambos puntos se desplegó un operativo por parte de corporaciones de seguridad, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre la identidad de las víctimas.