Diputado de MORENA pide cancelar marcha de Generación Z

Ciudad de México.- El coordinador de MORENA, Ricardo Monreal Ávila, manifestó su deseo de cancelación de la marcha anunciada por el movimiento Generación Z este 15 de noviembre en el Zócalo. “Si esta demanda está siendo utilizada para un propósito de marchas y de inconformidad social de algún sector de la derecha o de la oposición, se puede evitar la marcha, estoy seguro que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum se someterá a revocación de mandato”, comentó el diputado, argumentando que el odio expuesto en redes sociales hacia la funcionaria y su planilla no debe pasar de las pantallas.

“De manera inusitada, con esta ira, con este odio, están intentando vincular o trasladar este odio digital a la propia realización de la marcha del día 15… no hay necesidad de trasladar dicha furia”, señaló.

El morenista también mencionó que el derecho de solicitar una revocación de mandato fue incluido durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, por lo que apoya el libre ejercicio del mismo. Monreal, al parecer, asumió que se trata de sectores de derecha y que no es imperativo que lleguen a esas circunstancias.

Cabe destacar que el movimiento, que ha sido criticado y relacionado con el PAN ha tomado fuerza después de la ola de violencia que se ha vivido en el país, destacando el asesinato de Carlos Manzo, presidente Municipal de Uruapan. En redes sociales, ciudadanos dicen estar cansados de la inseguridad, reaccionando positivamente a la invitación de la protesta.