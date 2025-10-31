La capital se queda con menos transporte foráneo

Guanajuato, Guanajuato.- La buena noticia es que en el Museo del Conde Rul, el gobierno municipal de Guanajuato firmó un acuerdo de hermanamiento con la ciudad de Fengdu, de la República Popular China; la mala noticia es que la empresa Unebús canceló salidas que tenía del parque Bicentenario -ubicado a 10 minutos- a la capital.

La firma del acuerdo es el primer hermanamiento de la capital con una ciudad china y busca una etapa de cooperación cultural, educativa, turística y económica entre ambas localidades. Fue realizada en el marco del séptimo Festival del Día de los Muertos y estuvo encabezada por la presidenta municipal Samantha Smith y el vicegobernador del condado de Fengdu, Wang Xiaojun, acompañados por autoridades estatales, municipales y representantes de la comitiva de la ahora ciudad hermana.

La presidenta municipal Samantha Smith destacó que el hermanamiento representa un vínculo profundo entre dos ciudades con gran herencia cultural y espiritual y abre la puerta a una etapa de cooperación en ámbitos como la cultura, la educación, el turismo sostenible y la innovación económica, consolidando a Guanajuato como una ciudad abierta al mundo y promotora del entendimiento entre los pueblos.

El vicegobernador Wang Xiaojun destacó la relevancia del vínculo entre ambas ciudades, “desde 2021 hemos compartido intercambios culturales, económicos y comerciales, y hoy, con esta firma, nuestra cooperación se profundiza aún más. Esta no es una meta, sino un nuevo punto de partida para avanzar mano a mano y fortalecer la amistad entre China y México.”

La secretaria de Cultura del Estado, Lizeth Galván Cortés, fungió como testigo de honor. En el evento también estuvieron presentes integrantes del Ayuntamiento capitalino, representantes del Gobierno de la Gente y miembros de la comitiva de Salinas, California, Estados Unidos.

Sin buses de Unebús

Y mientras se hacía la fiesta en el marco del Festival de la Muerte, la empresa Unebús cancelaba salidas del Parque Bicentenario. La medida es consecuencia del bloqueo registrado en León a manos de estudiantes del Instituto Tecnológico de esa ciudad. Se espera que una vez que termine el conflicto el servicio se restaure.

La presidencia municipal de Guanajuato emitió un comunicado para señalar que fue una medida unilateral de la empresa. La suspensión del servicio afecta a quienes acuden al Festival de la Muerte.