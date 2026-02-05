Fútbol llanero sin “cheves”, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Luego de la suspensión de la jornada de fútbol en los campos llaneros de Irapuato, derivada del panorama de inseguridad que se agudizó tras los hechos violentos registrados en Salamanca, en la comunidad de Loma de Flores, las distintas ligas locales informaron que este fin de semana se reanudarán los encuentros.

A través de comunicados dirigidos a delegados y equipos, los organizadores señalaron que, se determinó retomar la actividad futbolística, manteniendo medidas de prevención y llamados a la prudencia.

En este sentido las ligas no mencionaron si ya han tenido comunicación con las autoridades municipales y si ya han establecido algún protocolo de seguridad para resguardar la seguridad de los asistentes a los diferentes encuentros, sin embargo, las autoridades municipales han informado que establecerán un plan de operativos destinados a reducir el consumo de bebidas embriagantes en los campos llaneros, tal como lo informó el director de Fiscalización Julio Borja.

La suspensión previa generó incertidumbre entre jugadores, cuerpos técnicos y familias que acuden cada fin de semana a los campos llaneros, sin embargo, las ligas destacaron la importancia de reactivar el deporte comunitario y preservar los espacios de convivencia, siempre priorizando la seguridad.

Finalmente, los dirigentes exhortaron a los equipos y asistentes a atender recomendaciones, respetar horarios y de colaborar para que, el regreso a las canchas, se desarrolle con normalidad, en un contexto donde la comunidad deportiva busca recuperar la tranquilidad tras los hechos que conmocionaron a la región.