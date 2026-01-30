Urge erradicar consumo de alcohol en campos llaneros de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Luego de los hechos ocurridos recientemente en la comunidad de Loma de Flores de Salamanca, comunidad limítrofe con Irapuato, la Dirección de Fiscalización anunció que reforzará las acciones de supervisión y prevención en campos y espacios deportivos, principalmente para evitar la venta y el consumo de alcohol durante torneos y actividades recreativas.

Así lo informó Julio González Borja, director del área de Fiscalización, quien señaló que las medidas se estarán aplicando conforme al reglamento municipal, mediante un trabajo transversal con dependencias como la Secretaría de Seguridad, así como con áreas encargadas de revisar el uso de suelo y permisos vigentes.

Indicó que una de las acciones prioritarias será el acercamiento directo con los encargados de los campos deportivos y organizadores de torneos, a fin de establecer reglas claras y evitar situaciones de riesgo. Subrayó que la instrucción de la presidenta municipal ha sido precisa para inhibir cualquier conducta que ponga en peligro a las familias.

“El objetivo es que el deporte se lleve de manera sana. Hemos detectado que en algunos espacios se tolera el consumo de bebidas alcohólicas, y eso no puede seguir ocurriendo”, afirmó.

Julio reconoció que se trata también de un tema de corresponsabilidad social, al hacer un llamado a los asistentes para evitar introducir bebidas alcohólicas, ya que en estos espacios conviven niños, jóvenes y familias completas.

En cuanto a las sanciones, señaló que si se detecta venta de alcohol o conductas irregulares, se actuará conforme a derecho, aplicando multas o incluso la suspensión de actividades, tal como ya ha ocurrido en algunos puntos del municipio, entre ellos un establecimiento ubicado en la zona de San Roque.

Asimismo, recordó que existe un horario límite de funcionamiento, que en algunos casos es hasta las 10 de la noche, y que cuando se generan afectaciones al entorno, como ruido excesivo, Fiscalización ya ha levantado actas administrativas.

Finalmente, anunció que los operativos se estarán realizando de manera permanente, con visitas a campos de fútbol los fines de semana y entre semana, días en los que se concentra mayor actividad deportiva.

“El llamado es para todos: autoridades, encargados, organizadores y familias. La seguridad no solo es más patrullas, también es responsabilidad de nuestros comportamientos. Este no es un tema político, es un tema humano y social”, concluyó.