Pediátrico de León cumple 11 años con jornada en salud mental

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud conmemoró el 11 aniversario del Hospital de Especialidades Pediátrico de León con una jornada de capacitación en salud mental para el personal médico.

Este evento fue presidido por Juan Carlos Montesinos Carranza, Presidente del Consejo Consultivo del DIF Estatal; y el secretario de salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá.

“Hoy no es un día cualquiera, hoy este lugar cumple 11 años de vida, 11 años de historias de aprendizajes, de desvelos y también de esperanza. El Hospital de Especialidades Pediátrico de León, nació con una visión muy clara, cuidar lo más valioso que tenemos nuestras niñas y nuestros niños”, precisó el titular de salud.

Pero que con el paso del tiempo se convirtió en algo mucho más profundo, en un espacio donde se abrazan la ciencia y la vocación, donde la técnica se encuentra con la ternura.

Señaló que cada bata blanca guarda una historia que merece ser contada, porque se viven llantos, también silencios difíciles, se celebran altas médicas como pequeñas victorias éticas y también se han acompañado procesos que nos marcaron para siempre.

“Porque trabajar en un Hospital Pediátrico, no es sólo ejercer una profesión es poner el corazón todos los días, incluso cuando el propio corazón está cansado. Hoy quiero decirlo con toda claridad, este hospital no funciona por sus muros, funciona por su gente, por las médicas y los médicos que toman decisiones complejas con humanidad”.

Cortés Alcalá reconoció al personal de enfermería que sostiene calmas, explica y acompaña; a psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, camilleros, intendencia, administrativos, por cada persona que sin salir en la foto hace que todo ocurra.

“Aquí hemos aprendido que el cansancio no es debilidad, que pedir ayuda no es fracasar, y que cuidar la mente también es una forma de salvar vidas, estas jornadas académicas no son sólo un evento”, puntualizó el secretario de salud.

Para finalizar su discurso Cortés Alcalá recordó que el Pediátrico de León cuenta con el respaldo y el interés permanente de nuestra gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien ha sido clara y firme en su convicción de que la salud de las niñas y los niños son una prioridad.

Por su parte la directora del Pediátrico León Marina Rodríguez López, indicó que al celebrar este aniversario, se reconoce al hospital como institución y donde detrás de cada logro, existe un gran equipo de profesionales de la salud que hace posible su funcionamiento día con día.

Por ello, también es fundamental brindarles un espacio de reconocimiento, cuidado y acompañamiento.

“Este Hospital de Especialidades Pediátrico de León cumple 11 años realizando una labor extraordinaria en favor de la niñez, con la firme meta de seguir creciendo y fortaleciendo su atención. En este contexto, el cuidado emocional del personal de salud resulta esencial, por lo que se impulsa la Estrategia para la Resiliencia y el Bienestar, orientada a fortalecer su salud integral”.