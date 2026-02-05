Ahora hasta le limpian los zapatos al ministro de la SCJN

El ministro relacionado a MORENA ha sido duramente criticado, desde que adquirieron camionetas blindadas valuadas en varios millones de pesos, togas y gastos en comida

Redacción Notus5 febrero, 2026

México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, fue captado cuando le estaban limpiando los zapatos antes de un evento oficial. El ministro relacionado a MORENA ha sido duramente criticado, desde que adquirieron camionetas blindadas valuadas en varios millones de pesos, togas y gastos en comidas.

El video que circuló en redes sociales, mostró que la mujer que le limpia los zapatos a Hugo Aguilar es Amanda Pérez Bolaños, egresada del ITAM y actual directora de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, esto previo a entrar al Teatro de la República, en Querétaro.

