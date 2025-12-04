Fiscalía de Guanajuato cierra noviembre con avances en transparencia y justicia restaurativa

Guanajuato, Gto.- Noviembre de 2025 marcó un mes histórico para la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), al concentrar dos hitos sin precedentes que refuerzan la transparencia institucional, la modernización de procesos y la consolidación de una justicia más ágil y humanista.

La institución protagonizó dos acontecimientos centrales. El primero fue el Magno Evento de Destrucción de Bienes o Instrumentos del Delito, considerado la mayor depuración de indicios registrada en la historia de la Fiscalía. El segundo correspondió a la realización de la 3ª Sesión Ordinaria del Grupo Nacional de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), que reunió a fiscalías de todo el país para analizar avances y desafíos en materia de justicia restaurativa.

Durante el evento de destrucción masiva participaron estudiantes, organizaciones civiles y medios de comunicación, quienes atestiguaron un proceso transparente que fortaleció la confianza pública sobre el manejo de evidencias con función jurídica concluida.

Este ejercicio forma parte del programa “Bodegas Vacías”, impulsado por el Fiscal General, Gerardo Vázquez Alatriste, mediante el cual se logró depurar más de una década de acumulaciones a través de inventarios, revisión jurídica y destrucción supervisada. La Fiscalía informó que este modelo se convertirá en una política institucional permanente para garantizar el orden y la legalidad en la administración de evidencias.

En paralelo, Guanajuato reafirmó su liderazgo nacional al fungir como sede del encuentro del Grupo Nacional de MASC. Durante la sesión, especialistas y representantes de fiscalías estatales discutieron estrategias para fortalecer los procedimientos de mediación y conciliación.

El Fiscal General destacó que los mecanismos alternativos permiten consolidar una justicia más humana y cercana, al ofrecer espacios seguros para el diálogo y la reparación del daño mediante procesos restaurativos dirigidos por Facilitadores certificados.

Además de estos avances institucionales, la Fiscalía reportó resultados relevantes en materia operativa, científica y de investigación durante noviembre:

• 11,533 carpetas de investigación iniciadas.

• 36,290 carpetas determinadas.

• 2,130 carpetas judicializadas.

• 974 personas vinculadas a proceso.

En procuración de justicia se obtuvieron 247 sentencias condenatorias, de las cuales 219 fueron mediante procedimiento abreviado y 28 en juicio oral.

A través de 1,448 acuerdos reparatorios, la institución recuperó 31 millones 881 mil 327 pesos destinados a compensar de manera integral a víctimas de diversos delitos.

La FGE también cumplimentó 519 órdenes de aprehensión y realizó 302 cateos relacionados con homicidio, desaparición de personas, delitos contra la salud y otros ilícitos de alto impacto.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato subrayó que estos resultados refuerzan su compromiso con un modelo de procuración de justicia moderno, transparente y centrado en las personas, así como con el fortalecimiento del estado de derecho y la confianza ciudadana.