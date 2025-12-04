Irapuato impulsa Centro de Inclusión Social “Sin Límites”

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato y el Sistema DIF Municipal avanzan con paso firme hacia la construcción de un Irapuato incluyente. Durante la entrega de reconocimientos por la inclusión laboral y social de personas con discapacidad, se informó que se busca concretar el proyecto del Centro de Inclusión Social “Sin Límites”.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, destacó que, como parte de la estrategia Irapuato 27, se trabaja para hacer realidad este Centro de Inclusión Social; señaló que, junto al Gobierno Estatal y la iniciativa privada, se gestionarán los recursos necesarios para ofrecer más y mejores servicios a las personas con discapacidad, atendiendo sus necesidades de manera integral.

“Cuando hablamos de atención y de política pública hacia la inclusión, no puede quedar solo en el discurso; tiene que verse en los hechos, en las realidades. Hoy este evento es un símbolo, un pequeño símbolo de lo mucho que hacemos y de la congruencia que existe entre lo que decimos y las acciones en beneficio de la población con discapacidad y de sus familias”, resaltó.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Irapuato, explicó que, de concretarse el Centro de Inclusión Social, se concentrarían en un mismo espacio todos los servicios, sin limitante de edad, ofreciendo diversas terapias y atención especializada. Subrayó que no se detendrán hasta lograr que este proyecto sea una realidad.

“Quiero invitarlos a que sigamos trabajando juntos, a que sigamos demostrando que en Irapuato el valor de una persona no se mide por sus limitaciones, sino por su gran corazón y sus ganas de salir adelante”, expresó.

Durante el evento se informó que, gracias al trabajo conjunto con empresas, instituciones educativas y organizaciones civiles, en Irapuato se han incorporado al ámbito laboral a 116 personas con discapacidad. Además, se han realizado 127 pruebas Valpar, con las cuales las y los interesados inician su proceso para encontrar una oportunidad de empleo.

Irapuato es una ciudad incluyente, que genera condiciones para que las personas adultas mayores y con discapacidad formen parte activa de la sociedad. Ejemplo de ello son eventos como la Feria de las Fresas la única feria certificada en inclusión en toda Latinoamérica y la Villa Navideña, donde se brinda empleo a personas con discapacidad, quienes destacan por su atención y amabilidad.